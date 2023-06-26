Исследователи считают, что для спасения диких пчел Канады необходима национальная стратегия в отношении опылителей. Дикие опылители Канады находятся в упадке, и без национального плана по опылителям многие виды могут оказаться на грани исчезновения, например, находящийся под угрозой исчезновения шмель с ржавыми пятнами или американский шмель, говорят исследователи из Йоркского университета.

Исследователи считают, что для спасения диких пчел Канады необходима национальная стратегия в отношении опылителей. Дикие опылители Канады находятся в упадке, и без национального плана по опылителям многие виды могут оказаться на грани исчезновения, например, находящийся под угрозой исчезновения шмель с ржавыми пятнами или американский шмель, говорят исследователи из Йоркского университета.

Хотя основное внимание обычно уделяется управляемым медоносным пчелам, в отличие от диких опылителей, они не родом из Канады, не адаптированы к погоде или растениям этой страны и не находятся под угрозой исчезновения, говорят исследователи.

Дикие опылители необходимы для экономики, продовольственной безопасности и экосистем Канады, но около 30 видов, в том числе восемь видов пчел , перечислены в Канадском законе о видах, находящихся под угрозой. По оценкам, только в Соединенных Штатах неуправляемые дикие опылители обеспечивают опыление сельскохозяйственных культур на сумму более 3 миллиардов долларов США.

Из-за безотлагательности, а также множественного и широко распространенного характера угроз для диких опылителей доцент Шейла Колла из Йоркской исследовательской лаборатории местных опылителей на факультете экологических и городских изменений и научный сотрудник Рэйчел Налепа воспользовались обширными знаниями об опылителях и экспертов по охране окружающей среды для разработки решений по сохранению диких опылителей в Канаде, а также национальной системы опылителей с четким набором действий.

«Необходимы незамедлительные действия для защиты диких опылителей, которые также принесут пользу сельскохозяйственному сектору , окружающей среде и повысят устойчивость к изменению климата», — говорит Колла. «Мы видели, как многие другие страны разрабатывают и внедряют политику защиты опылителей, включая наших южных соседей, США, которые включили защиту опылителей в свои сельскохозяйственные счета и имеют много ресурсов для создания среды обитания и других видов защиты для пчел из группы риска», — говорит Колла. Бельгия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Франция, Мексика, Ирландия, Колумбия и Нигерия, а также не менее 24 других стран приняли национальные стратегии, планы или инициативы.

Структура исследователей в отношении опылителей — это инструмент для разработки общеканадской политики в отношении опылителей, основанной на наилучших доступных научных данных и опыте, а также выявляет важные пробелы в знаниях и области для будущих исследований. Он основан на их исследовании, в результате которого было найдено 83 рекомендованных экспертами решения некоторых основных угроз — потери среды обитания , пестицидов, паразитов, неместных видов и болезней.

В нем также указывается, какие рекомендации наиболее осуществимы, а какие можно выполнить немедленно. « Федеральное правительство необходимо, чтобы помочь стандартизировать и координировать некоторые национальные усилия, установить цели и отслеживать прогресс в достижении этих целей, а также предоставить финансовые ресурсы и другую поддержку провинциям», — говорит Налепа.

Цель состоит в том, чтобы сохранить разнообразие около 850 видов диких пчел и других опылителей Канады, смягчить проблемы, возникающие в связи с изменением климата , такие как изменение характера осадков, засухи и переход к их нормальным ареалам, а также обеспечить наличие ресурсов для них, а сельскохозяйственные культуры и полевые цветы опыляются.

Другое недавнее исследование, проведенное Коллой и другой командой, опубликованное в журнале Urban Ecosystems, посвящено тому, как управляемые ульи медоносных пчел в Торонто негативно влияют на некоторые виды диких пчел.