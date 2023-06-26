Рост цен на недвижимость : зло во имя добра, по мнению Франсуа Лего

По словам Франсуа Лего, стремительный рост цен на недвижимость в Квебеке является « негативным следствием экономического благополучия».

По словам Франсуа Лего, стремительный рост цен на недвижимость в Квебеке является « негативным следствием экономического благополучия».

Премьер-министр приезжал в Лаврентиды для объявления по сельскому хозяйству, но с приближением 1 июля жилищный кризис занял большую часть его общения с журналистами.

Жилищный кризис-это, прежде всего, нехватка жилья, неоднократно повторял г-н Лего, обещая, что его правительство прилагает все усилия для ускорения строительства новых домов в провинции. Мы хотим убедиться, что это сработает. Нам нужны молотки, гвозди, которые можно вбивать, чтобы у нас было жилье.

Но повышение цен на недвижимость, похоже, не обеспокоило премьер-министра. Вы должны понимать, что это следствие роста средней заработной платы, сказал Франсуа Лего.

“Конечно, если бы завтра утром заработная плата была на 10 %, 25% ниже в Квебеке, это привело бы к снижению цен на жилье. Одним из следствий роста заработной платы является высокий спрос, и это приводит к росту цен на жилье” »

– Цитата Франсуа Лего, премьер-министра Квебека

По мнению премьер-министра, это негативное последствие экономического благополучия.

Но у людей в среднем больше денег, чтобы купить дом, – заявил он на одном дыхании. Теперь необходимо иметь возможность на уровне доступного жилья помочь тем, кто не воспользовался этим повышением заработной платы.

Отвечая на вопрос, видит ли он воочию тот факт, что цены на жилье в Квебеке приближаются к ценам в Торонто и Ванкувере, г-н Лего еще раз подчеркнул богатство, лежащее в основе такого роста. Я бы хотел, чтобы мы присоединились к Онтарио и даже к Соединенным Штатам. По его словам, чем выше будет расти заработная плата, тем выше будут расти цены на жилье.

« Я не хочу, чтобы Квебек оставался бедным, чтобы цены на жилье оставались ниже, чем в Торонто или Ванкувере».

– Цитата из Франсуа Лего

Последнее : сообщения некоторых СМИ о том, что несколько лет назад она совершила « переворот » в сфере недвижимости в районе Роузмонт, что является законной, но подвергающейся критике практикой, заключающейся в покупке здания по низкой цене и быстром выводе его на рынок.по десятикратной цене.

Г-жа Дюрансо действительно приобрела в 2019 году вместе с деловыми партнерами дуплекс в Монреале стоимостью более 500 000 долларов, чтобы превратить его в пять кондоминиумов. Каждый из них позже был перепродан по цене от 400 000 до 800 000 долларов.

Способствовал ли его министр обострению жилищного кризиса? – Я так не думаю, – ответил Франсуа лег. Проблема не обязательно в [ … ] спекуляциях. Дело в том, что в Квебеке не хватает жилья, и нужно строить больше и быстрее.

По словам премьер-министра, прошлое его министра в качестве брокера по недвижимости является плюсом. Его обязанность-как можно быстрее построить доступное жилье. Я думаю, что если есть один человек, который может обеспечить, чтобы все было построено творческими методами, то это она.

Министр также в последнее время оказалась в центре внимания из-за законопроекта 31, который, среди прочего, предусматривает предоставление владельцам права отказываться от уступки аренды.

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