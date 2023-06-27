Иммиграция с Александрой Мельниковой. Провинция Квебек провела две выборки:16 и 30 марта!



В обоих выборка было приглашено по 619 человек с минимальным баллом 578!

Квебек пригласил отдельных специалистов, независимо был ли у них контракт на работу или нет. Главным условием было иметь минимальный отборочный балл, знание французского и опыт работы по заявленной специальности.

Каких специалистов пригласил Квебек:

– сотрудники техподдержки

– аналитики информационных систем

– программисты и медиа девелоперы

– инженеры-компьютерщики

– электротехники

– графические дизайнеры и иллюстраторы

– менеджеры в информационных технологиях

– аналитики и администраторы по базам данных

– техники по графическому искусству

– учителя средней школы

– учителя начальной школы и воспитатели садиков

– инженеры на производстве

– инженеры общего профиля

– инженеры технологи

– инженеры угольного и шахтного производства

– медсестры с лицензиями

– сиделки и санитарки

– ассистенты воспитателей детских садов

Что такое 578 баллов по системе Аррима?

Максимальный балл по системе Аррима это 1320 баллов, из которых:

60-100 баллов можно получить за знание французского языка (или двух языков)

110 -130 баллов за возраст до 30 лет

100 баллов за квалифицированный опыт работы от 4 лет и более за пределами Канады

60-80 баллов за высшее образование

до 60 баллов если ваша профессия входит в список приоритетных профессий в провинции Квебек

до 50 баллов если вы получили образование в Квебек

от 20 до 100 баллов если у вас есть квалифицированный опыт работы в Квебеке

от 8 до 30 баллов если у вас есть квалифицированный опыт работы в федеаральной Канаде

380 баллов за контракт на работу за пределами метрополитена Монреаля

180 баллов за контракт на работу в Монреале

до 10 баллов за уровень образования супруга (супруги) и

до 10 баллов если ваша супруга (супруг) получили образование в Квебеке

Подводя итоги, можно увидеть, что такой балл можно набрать двумя способами:

контракт на работу или

образование и опыт работы в Квебеке.

Все возможно! Если вам нужна консультация как ПРАВИЛЬНО создать профиль в системе Аррима и подать на ПМЖ в провинции Квебек, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл: info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755 website: www.skiimmigration.com