Иммиграция с Александрой Мельниковой. Провинция Квебек провела две выборки:16 и 30 марта!

В обоих выборка было приглашено по 619 человек с минимальным баллом 578!
Квебек пригласил отдельных специалистов, независимо был ли у них контракт на работу или нет. Главным условием было иметь минимальный отборочный балл, знание французского и опыт работы по заявленной специальности.
Каких специалистов пригласил Квебек:
– сотрудники техподдержки
– аналитики информационных систем
– программисты и медиа девелоперы
– инженеры-компьютерщики
– электротехники
– графические дизайнеры и иллюстраторы
– менеджеры в информационных технологиях
– аналитики и администраторы по базам данных
– техники по графическому искусству
– учителя средней школы
– учителя начальной школы и воспитатели садиков
– инженеры на производстве
– инженеры общего профиля
– инженеры технологи
– инженеры угольного и шахтного производства
– медсестры с лицензиями
– сиделки и санитарки
– ассистенты воспитателей детских садов
Что такое 578 баллов по системе Аррима?
Максимальный балл по системе Аррима это 1320 баллов, из которых:
- 60-100 баллов можно получить за знание французского языка (или двух языков)
- 110 -130 баллов за возраст до 30 лет
- 100 баллов за квалифицированный опыт работы от 4 лет и более за пределами Канады
- 60-80 баллов за высшее образование
- до 60 баллов если ваша профессия входит в список приоритетных профессий в провинции Квебек
- до 50 баллов если вы получили образование в Квебек
- от 20 до 100 баллов если у вас есть квалифицированный опыт работы в Квебеке
- от 8 до 30 баллов если у вас есть квалифицированный опыт работы в федеаральной Канаде
- 380 баллов за контракт на работу за пределами метрополитена Монреаля
- 180 баллов за контракт на работу в Монреале
- до 10 баллов за уровень образования супруга (супруги) и
- до 10 баллов если ваша супруга (супруг) получили образование в Квебеке
Подводя итоги, можно увидеть, что такой балл можно набрать двумя способами:
- контракт на работу или
- образование и опыт работы в Квебеке.
Все возможно! Если вам нужна консультация как ПРАВИЛЬНО создать профиль в системе Аррима и подать на ПМЖ в провинции Квебек, пришлите, пожалуйста, запрос на емейл: info@skiimmigration.com
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com
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