Осторожнее с покупкой и использованием электробатарей для электровелосипедов и самокатов

Пожар в Шербруке из-за самовозгорания электробатареи велосипеда, купленной в Интернете.

В понедельник, 26 июня, в городе Шербрук, в многоквартирном жилом доме на улице Des Boisés вспыхнул пожар. На тушение огня прибыли пожарные бригады, которые быстро с пожаром справились.

Жители не пострадали (несколько человек надышались дымом, но ничего серьёзного не произошло), однако квартирам нанесён ущерб на сумму не менее ста тысяч долларов. Жильцов временно разместили в приюте Красного Креста, но, по заверениям властей, в квартиры можно будет вернуться в ближайшие дни, после тщательной проверки состояния помещений. Две квартиры пострадали сильно, и их придётся ремонтировать.

Обычная история, казалось бы, но дело в том, что возгорание произошло из-за воспламенения электробатареи на велосипеде одного из жильцов дома. Владелец велосипеда приобрёл батарею в Интернете. Когда человек заряжал батарею в очередной раз, подключив её к розетке, та перегрелась после того, как полностью зарядилась, и вспыхнула.

К сожалению, случаи самовозгорания электробатарей электровелосипедов и электросамокатов (скутеров) не так уж редки. Как правило, огонь удаётся быстро потушить или же он гаснет сам, так как, например, велосипед стоит на бетонном полу в гараже, относительно далеко от пожароопасных предметов, и огню не за что «зацепиться». Тем не менее, случаются и серьёзные пожары. В позапрошлом году сильнейший пожар из-за возгорания электробатареи велосипеда практически уничтожил многоквартирный дом в Нью-Йорке.

Поэтому в целях обеспечения безопасности рекомендуется приобретать сертифицированные батареии у надёжных производителей, а подзаряжая их внимательно следить за процессом, не оставляя машину без присмотра и освободив предварительно место от хлама — бумаг, промасленных тряпок и тому подобных легко загорающихся вещей.