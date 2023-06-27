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Новости «Монреаль» встретится с Матвеем Мичковым перед драфтом
Фото: m.sports.ru

«Монреаль» встретится с Матвеем Мичковым перед драфтом

Виктория Христова Июн 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи «Монреаль» встретится с Матвеем Мичковым перед драфтом отключены 50 Просмотров

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз».

«Монреаль Канадиенс» запланировал встречу с российским нападающим Матвеем Мичковым в преддверии драфта НХЛ — 2023. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что «Хабс», у которых пятый драфт-пик, запланировали интервью с молодым форвардом в начале текущей недели. Представители «Канадиенс» должны встретиться с Мичковым в Нэшвилле.

Ранее появлялась информация, согласно которой россиянин отказался от преддрафтовых интервью с рядом команд.

Напомним, драфт-2023 состоится с 28 по 29 июня. Мероприятие пройдёт в Нэшвилле на домашнем стадионе команды НХЛ «Нэшвилл Предаторз». Мичков по-разному котируется у журналистов: кто-то называет его уверенным топ-2, а кто-то считает, что россиянин может уйти даже ниже 10-го места.

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