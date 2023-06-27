REM – крупнейший проект общественного транспорта нового века

REM – крупнейший проект общественного транспорта в Большом Монреале с момента запуска метро.

REM – крупнейший проект общественного транспорта в Большом Монреале с момента запуска метро.

Уже стало традицией, что REM рассказывает вам, дорогие читатели, о подготовке к историческому вводу в эксплуатацию этой новой транспортной сети.

Будет ли REM работать зимой? Что было обнаружено под землей в центре строительной площадки? Какие звуки мы услышим, когда двери откроются и закроются? Как работает туннелепроходческий станок? Как был спроектирован REM? Это некоторые из тем, о которых слушатели могут узнать в эпизодах, которые REM предлагает к просмотру на своем официальном сайте.

Кроме того, Роуз Кретьен, консультант по цифровым коммуникациям, расскажет о некоторых вопросах, которые привлекали внимание общественности на протяжении всего строительства REM, включая звуковое оформление, дизайн поезда и создание самого бренда REM.

Проводятся испытания REM в автоматизированном режиме от станции Броссар до Центральной станции. Все компоненты системы (телекоммуникации, электросистема, информация о пассажирах и т.д.) тестируются там в различных погодных условиях.

Держите ухо востро, если вы едете по шоссе 10 в Броссаре, вы можете просто увидеть автомобиль REM в действии! Как только динамические тесты будут завершены, в 2023 году состоится пробный запуск для тестирования коммерческого сервиса. Примерно в течение месяца система будет работать по расписанию, примерно по 20 часов в сутки, но без пассажиров. Как только будет достигнута требуемая надежность, REM сможет открыться для публики.