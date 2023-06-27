Биография Вадима Владыкова, выдающегося исследователя водной фауны и основателя экологического направления квебекской науки

Вадим Владыков – харьковчанин, который стал первым исследователем морской биологии Канады и Квебека. Он – основатель экологического направления канадской науки.

Основателем канадской морской биологии и ихтиологии, первым учёным, поднявшим вопросы экологии в Канаде, стал сын харьковского священника Вадим Дмитриевич Владыков, офицер деникинской армии.

Вадим родился 18 марта 1898 года в Харькове. Поступил на учёбу в Харьковский университет в 1917 году. Но в следующем году он оставляет учёбу и вступает добровольцем в Белую армию. В её рядах воюет два года против большевиков. В 1919 году ему присваивается звание поручика в армии Деникина. Он уходит из Крыма на одном из последних пароходов, в ноябре 1920 года. Ему повезло, потому что он был ранен в первый же день сражения за Крым и эвакуирован с первыми ранеными.

В следующем году Владыков поступает в Карловский Университет в Праге, а по его окончании он назначен директором Этнографического музея Ужгорода (в те времена город принадлежал Чехословакии).

В 1930 году Вадим Владыков эмигрирует в Канаду, где становится преподавателем биологии в Монреальском Университете. Затем он переезжает в город Квебек, где его назначают первым директором Биологической станции Канады.

Владыков первым изучает белуху, он же проводит первые исследования по составу вод квебекских рек. В 1942 году правительство Квебека назначает доктора Владыкова директором Бюро Биологии Квебека. Он возглавляет работы по развитию биологии в провинции до 1973 года, когда уходит на пенсию. Но на пенсии Вадим Владыков работает консультантом Канадского музея природы в Оттаве. Он скончался в 1986 году.

Доктор Владыков опубликовал при жизни триста исследований в области биологии и ихтиологии Квебека. Он создал первые атласы и альбомы рыб и млекопитающих страны. Как упомянуто выше, он первым исследовал белуху. Он первым поднял вопрос о необходимости защиты окружающей среды и он же провёл первые исследования в области экологии.

Именно Вадим Дмитриевич Владыков создал Аквариум Квебека, самый крупный центр по изучению морской и речной фауны в Канаде, и одно из любимых мест отдыха горожан.

Вот так сын священника, студент харьковского университета и боевой офицер деникинской армии стал основателем канадской морской биологии и прожил достойную жизнь.

Одно из трёх новейших исследовательских судов канадского министерства Морских и океанских ресурсов (Pêches et Océans Canada) носит имя Владыкова (CCGS VLADYKOV).