Биография Вадима Владыкова, выдающегося исследователя водной фауны и основателя экологического направления квебекской науки
Основателем канадской морской биологии и ихтиологии, первым учёным, поднявшим вопросы экологии в Канаде, стал сын харьковского священника Вадим Дмитриевич Владыков, офицер деникинской армии.
Вадим родился 18 марта 1898 года в Харькове. Поступил на учёбу в Харьковский университет в 1917 году. Но в следующем году он оставляет учёбу и вступает добровольцем в Белую армию. В её рядах воюет два года против большевиков. В 1919 году ему присваивается звание поручика в армии Деникина. Он уходит из Крыма на одном из последних пароходов, в ноябре 1920 года. Ему повезло, потому что он был ранен в первый же день сражения за Крым и эвакуирован с первыми ранеными.
В следующем году Владыков поступает в Карловский Университет в Праге, а по его окончании он назначен директором Этнографического музея Ужгорода (в те времена город принадлежал Чехословакии).
В 1930 году Вадим Владыков эмигрирует в Канаду, где становится преподавателем биологии в Монреальском Университете. Затем он переезжает в город Квебек, где его назначают первым директором Биологической станции Канады.
Владыков первым изучает белуху, он же проводит первые исследования по составу вод квебекских рек. В 1942 году правительство Квебека назначает доктора Владыкова директором Бюро Биологии Квебека. Он возглавляет работы по развитию биологии в провинции до 1973 года, когда уходит на пенсию. Но на пенсии Вадим Владыков работает консультантом Канадского музея природы в Оттаве. Он скончался в 1986 году.
Доктор Владыков опубликовал при жизни триста исследований в области биологии и ихтиологии Квебека. Он создал первые атласы и альбомы рыб и млекопитающих страны. Как упомянуто выше, он первым исследовал белуху. Он первым поднял вопрос о необходимости защиты окружающей среды и он же провёл первые исследования в области экологии.
Именно Вадим Дмитриевич Владыков создал Аквариум Квебека, самый крупный центр по изучению морской и речной фауны в Канаде, и одно из любимых мест отдыха горожан.
Вот так сын священника, студент харьковского университета и боевой офицер деникинской армии стал основателем канадской морской биологии и прожил достойную жизнь.
Одно из трёх новейших исследовательских судов канадского министерства Морских и океанских ресурсов (Pêches et Océans Canada) носит имя Владыкова (CCGS VLADYKOV).
Удивительная биография! Видимо, не только талантливый учёный в области биологи и ихтиологии, но и полиглот, ведь учился в разных странах, а потом и занимал там руководящие посты. Если уж канадцы исследовательское судно в его честь назвали, то заслуги его велики! Спасибо за такую интересную историю.