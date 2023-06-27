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Новости Трюдо хочет, чтобы Россия возобновила сотрудничество по Арктике

Трюдо хочет, чтобы Россия возобновила сотрудничество по Арктике

Виктория Христова Июн 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Трюдо хочет, чтобы Россия возобновила сотрудничество по Арктике отключены 86 Просмотров

Возвратиться к сотрудничеству с Россией в Арктике надеется премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Возвратиться к сотрудничеству с Россией в Арктике надеется премьер-министр Канады Джастин Трюдо, об этом он сообщил 26 июня журналистам на выступлении по итогам переговоров с руководством скандинавских стран в Рейкьявике.

Однако Трюдо отметил, что такое сотрудничество невозможно до тех пор, пока продолжается конфликт вокруг Украины.

«Я надеюсь, мы достигнем той точки, когда сможем вернуться к работе с Россией», — ответил Трюдо на вопрос журналиста о том, смогут ли страны Скандинавии бороться с изменением климата без сотрудничества с Россией в Арктике.

Напомним, Арктический совет, который был учрежден в 1996 году, стал межправительственным форумом высокого уровня. Данная площадка помогает сотрудничеству в регионе, особенно в вопросах защиты окружающей среды.

Членами совета являются Дания вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция, а также Россия и США.

Страна-председатель совета сменяется каждые два года. Очередь России пришла в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета перестали участвовать в любых мероприятиях объединения, протестуя тем самым против событий на Украине.

 

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