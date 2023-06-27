Канадская нефтяная компания третий день не может отбить кибератаку

Электронные средства платежей были отключены на ряде заправок канадской нефтедобывающей компании Suncore.
25 июня компания опубликовала пресс-релиз об инциденте, а также сообщила, что «принимает меры и работает со сторонними экспертами для расследования и разрешения ситуации». Однако проблему пока не удается разрешить, в результате чего на некоторых заправках принимают только наличные деньги для оплаты топлива.
В Suncore подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что были скомпрометированы персональные данные клиентов, поставщиков или сотрудников компании. Тип кибератаки и масштаб неприятностей не уточняется.
Газета отмечает, что инцидент стал очередным в серии успешных кибератак на канадские компании. Ранее пострадали веб-сайт и мобильное приложение торговой корпорации Crown и сайт книжного сетевого магазина Indigo Books & Music Inc.