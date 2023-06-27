Канадская нефтяная компания третий день не может отбить кибератаку

Электронные средства платежей были отключены на ряде заправок канадской нефтедобывающей компании Suncore.

Электронные средства платежей были отключены на ряде заправок канадской нефтедобывающей компании Suncore.

25 июня компания опубликовала пресс-релиз об инциденте, а также сообщила, что «принимает меры и работает со сторонними экспертами для расследования и разрешения ситуации». Однако проблему пока не удается разрешить, в результате чего на некоторых заправках принимают только наличные деньги для оплаты топлива.

В Suncore подчеркнули, что нет никаких свидетельств того, что были скомпрометированы персональные данные клиентов, поставщиков или сотрудников компании. Тип кибератаки и масштаб неприятностей не уточняется.

Газета отмечает, что инцидент стал очередным в серии успешных кибератак на канадские компании. Ранее пострадали веб-сайт и мобильное приложение торговой корпорации Crown и сайт книжного сетевого магазина Indigo Books & Music Inc.