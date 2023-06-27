Португалию вскоре накроет облако дыма от пожаров в Канаде

Облако дыма от пожаров в Канаде должно достичь материковой части Португалии «в ближайшие несколько часов», заявили эксперты Португальского института моря и атмосферы (IPMA).

Облако дыма от пожаров в Канаде должно достичь материковой части Португалии «в ближайшие несколько часов», заявили эксперты Португальского института моря и атмосферы (IPMA).

Когда канадский дым достигнет берегов Португалии, ожидается снижение видимости, общая пасмурность, а также изменение цвета неба. Эксперты отметили, что облако дыма не опустится ниже высоты в 1100 метров, что означает, что он вряд ли сильно повлияет на здоровье и самочувствие португальцев.

По данным IPMA, облако дыма состоит из очень мелких частиц (менее 2,5 микрометра) и газов, таких как угарный газ.

Напомним, в Канаде с начала года зарегистрировано 2911 лесных пожаров и уже охвачено огнем более 5 млн га. Страна запросила международную помощь для борьбы с пожарами, и Португалия в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направила 140 оперативных сотрудников в Квебек, один из районов, наиболее пострадавших от интенсивных природных пожаров.

Британская метеорологическая служба зафиксировала дым от канадских пожаров у берегов Европы на спутниковых снимках.

«Дым от лесных пожаров в Канаде переместился через Атлантический океан и теперь виден на спутниковых снимках в Западной Европе», — сообщил Met Office.