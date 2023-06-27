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Пенсионер! Ты можешь теперь кататься с утра до вечера! Бесплатно! Но если ты житель Монреаля!

С 1 июля цены на общественный транспорт повышаются

Megan Jorgensen Июн 27, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы, Экономика Оставить комментарий 287 Просмотров

Как повысятся цены на общественный транспорт в Монреале, начиная с 1 июля 2023 года

Общее повышение цен составляет три процента, детали чуть разнятся в зависимости от маршрута и других факторов. Зато монреальцы-пенсионеры теперь ездят бесплатно.

Начнём, пожалуй, с хорошей новости — начиная с 1 июля лица, достигшие 65-летнего возраста, проживающие на территории острова Монреаль (вне зависимости от городка-анклава, таких, как Ville-Mont-Royal или Montréal-Est, например), могут ездить по всей территории Монреаля бесплатно. Но пенсионеры – не жители Монреаля будут платить за билет 2.75.

Такую же цену за один билет будут платить и дети-подростки с 6 до 17 лет (дети до 6 лет ездят бесплатно).

Обычный же билет для любого человека, не подпадающего под категорию «ребёнок» или «пенсионер» обойдётся теперь в 3.75 (до 1 июля он стоил 3.50).

При приобретении 2 обычных билетов цена каждого будет 3.50 (то есть, если брать два билета сразу, то экономия на две поездки составляет 50 центов). Если брать 10 билетов, то придётся заплатить 32.50 — как видим, цена каждого билета в этом случае падает на 25 центов.

Дети и пенсионеры (не жители Монреаля) при покупке 2 билетов платят 5 долларов, а при покупке 10 — 21.75.

Билет на 24 часа теперь стоит 11 долларов, билет на три дня стоит 21.75, а билет на неделю обойдётся в 30 долларов (для детей и пенсионеров-не монреальцев — 18 долларов).

Теперь о проездных на месяц: обычный проездной будет стоить 97 долларов (до 1 июля его стоимость была 94 доллара). Студенческий месячный проездной теперь стоит 58 долларов, столько же стоят детский и пенсионный (для немонреальцев) проездные.

Проездной на четыре месяца подряд обойдётся детям, студентам и лицам от 65 лет и старше (если те не жители острова Монреаль) в 226 долларов.

Это основные категории тарификации общественного транспорта в Монреале с 1 июля. Полностью с тарифами всех зон — А, B, С и D— включая Лаваль, Лонгёй и муниципалитеты как Северного, так и Южного берега можно ознакомитьс в таблице на сайте Управления общественного транспорта Монреаля: https://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/tarifs2023.pdf

Цены повышены примерно на 3 процента, объявлено о повышении было заранее — точные тарифы были оглашены ещё в апреле. Вот время повышения цен и настало. Печально, но инфляция не щадит ни одну отрасль экономики. А могли бы и на 10% поднять! Ну, хоть на 3 всего!

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