Как повысятся цены на общественный транспорт в Монреале, начиная с 1 июля 2023 года

Общее повышение цен составляет три процента, детали чуть разнятся в зависимости от маршрута и других факторов. Зато монреальцы-пенсионеры теперь ездят бесплатно.

Начнём, пожалуй, с хорошей новости — начиная с 1 июля лица, достигшие 65-летнего возраста, проживающие на территории острова Монреаль (вне зависимости от городка-анклава, таких, как Ville-Mont-Royal или Montréal-Est, например), могут ездить по всей территории Монреаля бесплатно. Но пенсионеры – не жители Монреаля будут платить за билет 2.75.

Такую же цену за один билет будут платить и дети-подростки с 6 до 17 лет (дети до 6 лет ездят бесплатно).

Обычный же билет для любого человека, не подпадающего под категорию «ребёнок» или «пенсионер» обойдётся теперь в 3.75 (до 1 июля он стоил 3.50).

При приобретении 2 обычных билетов цена каждого будет 3.50 (то есть, если брать два билета сразу, то экономия на две поездки составляет 50 центов). Если брать 10 билетов, то придётся заплатить 32.50 — как видим, цена каждого билета в этом случае падает на 25 центов.

Дети и пенсионеры (не жители Монреаля) при покупке 2 билетов платят 5 долларов, а при покупке 10 — 21.75.

Билет на 24 часа теперь стоит 11 долларов, билет на три дня стоит 21.75, а билет на неделю обойдётся в 30 долларов (для детей и пенсионеров-не монреальцев — 18 долларов).

Теперь о проездных на месяц: обычный проездной будет стоить 97 долларов (до 1 июля его стоимость была 94 доллара). Студенческий месячный проездной теперь стоит 58 долларов, столько же стоят детский и пенсионный (для немонреальцев) проездные.

Проездной на четыре месяца подряд обойдётся детям, студентам и лицам от 65 лет и старше (если те не жители острова Монреаль) в 226 долларов.

Это основные категории тарификации общественного транспорта в Монреале с 1 июля. Полностью с тарифами всех зон — А, B, С и D— включая Лаваль, Лонгёй и муниципалитеты как Северного, так и Южного берега можно ознакомитьс в таблице на сайте Управления общественного транспорта Монреаля: https://www.stm.info/sites/default/files/pdf/fr/tarifs2023.pdf

Цены повышены примерно на 3 процента, объявлено о повышении было заранее — точные тарифы были оглашены ещё в апреле. Вот время повышения цен и настало. Печально, но инфляция не щадит ни одну отрасль экономики. А могли бы и на 10% поднять! Ну, хоть на 3 всего!