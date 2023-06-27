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Новости «Новая эра Telegram». В мессенджере появятся Stories
Фото: https://privacyinternational.org/

«Новая эра Telegram». В мессенджере появятся Stories

Виктория Христова Июн 27, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи «Новая эра Telegram». В мессенджере появятся Stories отключены 43 Просмотров

Мессенджер Telegram планирует в июле запустить функцию коротких историй — Stories

Мессенджер Telegram планирует в июле запустить функцию коротких историй — Stories. Инновацию внедрили по просьбам пользователей, написал в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Stories разместили в расширяемом разделе в верхней части списка, что сделает их легко доступными, не отнимая драгоценного места. Истории контактов можно скрыть, а для своих выставить время показа. Пользователи смогут установить, кто может просматривать каждую из историй.

Stories находятся на последнем этапе тестирования, пользователям обновление станет доступно в начале июля.

«Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас», — написал основатель мессенджера.

По словам Дурова, каналы выиграют от внедрения новой функции. Возможность репостить сообщения из каналов в Stories поможет увеличить обхваты. Дуров пообещал «больше сюрпризов».

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