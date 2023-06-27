Растущие фиксированные ставки создают дилемму для многих заемщиков

Повышение переменных ставок после последнего повышения Банком Канады получило широкую огласку, но фиксированные ставки также находятся в движении, повысившись в преддверии этого повышения.

Повышение переменных ставок после последнего повышения Банком Канады получило широкую огласку, но фиксированные ставки также находятся в движении, повысившись в преддверии этого повышения.

После падения значительно ниже отметки в 3% в начале банковского кризиса, охватившего финансовые рынки США в марте, доходность пятилетних государственных облигаций Канады, которые сильно влияют на фиксированные ставки, неуклонно росла с середины мая.

По словам известного брокера из Оттавы, многие заемщики стремились сменить ипотеку с плавающей ставкой на фиксированную в связи с перспективой дальнейшего повышения ставок Банком Канады, но многие также передумали из-за более высоких фиксированных ставок.

Крис Аллард из компании Smart Debt Mortgages сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что некоторые заемщики с более долгосрочными вариативными вариантами, похоже, неохотно придерживаются фиксированной ставки на текущем рынке, хотя многие рассматривали возможность сделать это.

“Что касается всех клиентов, которые звонят в зависимости от своей переменной, я по-прежнему не вижу, чтобы большое количество из них переходило на фиксированный тариф, особенно те, у которых четырех- и пятилетние сроки”, – сказал он. “Похоже, они не нажимают на спусковой крючок, чтобы перейти на фиксированную ставку.

“Но в последние дни я видел более серьезные дискуссии о желании переключиться. Раньше это было скорее темой для разговора, они хотели связаться со мной. Теперь они говорят, независимо от того, считают ли они, что ставки будут расти или снижаться в будущем: ”На самом деле я не могу справиться с платежами, которые были бы намного выше этих, так что, возможно, мне просто нужно что-то изменить”.”

Заемщики, у которых осталось два или три года по их вариативному контракту, наиболее склонны к переходу, сказал Аллард, потому что обычно они могут перейти на трехлетний фиксированный контракт без штрафных санкций, и эти варианты часто имеют значительный разброс по переменной.

Напротив, те, кому неудобно подписываться на пятилетний фиксированный опцион, часто спрашивают, стоит ли платить штраф за трехмесячные проценты, чтобы получить трехлетний фиксированный опцион.

Что касается покупок, то рынок Оттавы продолжает развиваться, сказал Аллард, и на рынке недвижимости часто появляется множество предложений по цене, близкой к запрашиваемой или незначительно превышающей ее. “Некоторые из них действуют без каких-либо условий, некоторые – с очень жесткими условиями, а некоторые – с типичным условным сроком”, – пояснил он.

“Мы действительно видим ценность в клиентах, работающих с риэлторами прямо сейчас, потому что у них, кажется, дела идут лучше, чем у [других]… они лучше понимают, что на самом деле происходит либо в данной конкретной ценовой категории, либо в данном конкретном районе, либо на рынке в целом.

“Кажется, у них немного более плавный опыт или, по крайней мере, просто лучшее понимание динамики, и во многих случаях они, кажется, могут сделать более обоснованный выбор немного быстрее. В сегодняшних условиях скорость действительно имеет некоторое значение”.

По словам Алларда, количество запросов и предварительных согласований для покупателей жилья, впервые приобретающих жилье, остается стабильным, хотя многие либо пользуются так называемым “Банком мамы и папы”, либо уговаривают своих родителей подписать соглашение – тенденция, которая развилась в последние годы и не показывает признаков замедления.

“Конечно, при таких более высоких показателях это только увеличивает сложность”, – сказал он. “Но единственное преимущество заключается в том, что, поскольку кажется, что все больше домов продается на условиях финансирования, это открыло некоторую возможность для тех, кто впервые покупает жилье, для которых этот процесс может показаться напряженным.

В то время как некоторые наблюдатели ожидают, что национальный рынок остынет по мере роста ставок, Аллард сказал, что он ожидает здорового уровня активности до конца года, особенно с учетом того, что спрос, как ожидается, останется на относительно высоком уровне.

“В Оттаве дни, когда на рынке продается среднестатистический дом, не очень длинные, а это значит, что даже в условиях растущих ставок все еще есть люди, которым нужно покупать и продавать”, – сказал он.

“И учитывая количество прибывающих новых канадцев, мне трудно поверить, что рынок полностью остынет. Возможно, он и не останется популярным, но я не вижу, чтобы он стал сильным рынком сбыта для покупателей. Я просто не понимаю, как это могло произойти”.

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