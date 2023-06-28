Начиная с 1 июля 2023 года лица, достигшие возраста 65 лет, ездят по Монреалю бесплатно. Но есть условия

Бесплатный проезд касается лишь жителей острова Монреаль и относится лишь к зоне А, то есть, к поездкам по самому острову.

С 1 июля цены на проезд в общественном транспорте на территории Монреаля и окрестных городов и городков повышаются на 3 процента (см. наше пояснение: Повышение цен с 1 июля).

Но есть и хорошая новость: начиная с 1 июля пенсионеры, проживающие на территории «Монреальской аггломерации» (Agglomération de Montréal) будут ездить на автобусах и метро по Монреалю бесплатно. Что такое «монреальская аггломерация»? Это территория острова Монреаль и нескольких небольших прилегающих островов (Île des Soeurs, Île Dorval, и т. д.), то есть к этому понятию относятся как сам Монреаль, так и независимые анклавы – Ville-Mont-Royal, Pointe-Claire и т.д. Но Лаваль, города и муниципалитеты «Большого Монреаля» в понятие «аггломерация» не входят, – они не на острове Монреаль. Так что жителям Лонгёя, Лаваля, Бушервиля и прочих мест платить за транспорт придётся, хотя и по льготным тарифам.

Итак, пенсионеры, то есть лица, достигшие возраста 65 лет, теперь ездят по городу бесплатно. При условии, если живут на территории «монреальской аггломерации».

Но право на бесплатный проезд не относится к сопредельным территориям, оно ограничено зоной А, так что за поездку, скажем, в Лаваль или в Лонгёй на автобусе придётся платить (по льготному тарифу). На метро поездка в эти города обойдётся бесплатно, а вот обратно в Монреаль придётся заплатить по тому же льготному тарифу.

(Заметим, что жители Лаваля, достигшие пенсионного возраста, ездят на автобусах бесплатно вот уж несколько лет).

Что должен пенсионер сделать, чтобы гордо входить в автобус и в метро, предъявляя билет, дающий право на бесплатный проезд? Всё просто — вы берёте карточку OPUS и обращаетесь к кассиру на любой станции метро или же в магазин, который имеет право торговать карточками OPUS и пополнять их. Служащий попросит вас предьявить любой документ, подтверждающий факт проживания на острове Монреаль. Документом может служить любой счёт за услуги (электричество, телефон, интернет), водительские права, фотокопия налоговой декларации с указанияем адреса, даже выписка из личного дела в поликлинике, если там указан ваш домашний адрес. Служащий вносит ваш домашний адрес в ваше досье транспортного управления (если у вас досье нет, он оформит пенсионную карточку OPUS), после чего отмечает в карточке факт права на бесплатный проезд.

В настоящее время право на бесплатный проезд оформляется на год, то есть, если вы получите карточку 30 июня, то ничего не надо делать для продления права до 1 июля 2024 года. И, разумеется, карточка OPUS должна быть личной — то есть, на ней должна быть ваша фотография и ваши имя и фамилия. Проходить по ней в метро можно через любой турникет, а не только у ближайшего к кассиру.