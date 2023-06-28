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Police auto
Не превышай скорость! Нарушение ПДД добром не кончится!

Штраф 1405 долларов любителю опасной езды

Megan Jorgensen Июн 28, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Финансы Оставить комментарий 58 Просмотров

Молодой человек получил штраф в 1405 долларов за превышение скорости

Любителю быстрой езды выписан штраф в 1405 долларов. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения. К сожалению, летом число нарушений возрастает.

В квебекском городке Кайяман (Cayamant), что расположен в административном районе Утауи, во вторник, 27 июня, дорожный патруль остановил автомобиль, которым управлял молодой человек возраста 17 лет. Юноша разогнал свою машину до скорости 160 километров в час на участке, где максимальная допустимая скорость – 90 километров в час.

Нарушитель будет вынужден выплатить штраф в 1405 долларов и потеряет 14 пунктов. К тому же, его водительские права заморожены на первый раз на одну неделю. В случае повторения инцидента, молодого водителя могут лишить водительских прав на срок до десяти лет.

Полиция Квебека обращается к жителям провинции с просьбой проявлять благоразумие и, в первую очередь, разъяснять подросткам, садящимся за руль, опасности вождения транспортных стредств с нарушением правил. К сожалению, случаев нарушения правил меньше не становится, наоборот, – молодые люди устраивают гонки, путая улицы и шоссе с автомобильными треками. Летом число такиъ случаев резко возрастает.

Полиция уведомляет, что беспечное вождение не только опасно для жизни и здоровья участников “гонок”, но и наносит удар по кошельку виновников, причём часто платить за хулиганство молодых людей за рулём приходится их родителям.

Понятны стремления молодых людей показать свою молодецкую удаль и почувствовать силу и мощь своего “железного коня”. Но для гонок существуют специальные трассы на автомобильных стадионах. Да, за участие в таких гонках надо платить, но расходы обойдутся не в такую уж большую сумму, в которую выльются штрафы и ограничения по водительским правам, не говоря уже об опасности для жизни как самого водителя, так и окружающих.

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