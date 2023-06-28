Молодой человек получил штраф в 1405 долларов за превышение скорости

Любителю быстрой езды выписан штраф в 1405 долларов. Полиция призывает соблюдать правила дорожного движения. К сожалению, летом число нарушений возрастает.

В квебекском городке Кайяман (Cayamant), что расположен в административном районе Утауи, во вторник, 27 июня, дорожный патруль остановил автомобиль, которым управлял молодой человек возраста 17 лет. Юноша разогнал свою машину до скорости 160 километров в час на участке, где максимальная допустимая скорость – 90 километров в час.

Нарушитель будет вынужден выплатить штраф в 1405 долларов и потеряет 14 пунктов. К тому же, его водительские права заморожены на первый раз на одну неделю. В случае повторения инцидента, молодого водителя могут лишить водительских прав на срок до десяти лет.

Полиция Квебека обращается к жителям провинции с просьбой проявлять благоразумие и, в первую очередь, разъяснять подросткам, садящимся за руль, опасности вождения транспортных стредств с нарушением правил. К сожалению, случаев нарушения правил меньше не становится, наоборот, – молодые люди устраивают гонки, путая улицы и шоссе с автомобильными треками. Летом число такиъ случаев резко возрастает.

Полиция уведомляет, что беспечное вождение не только опасно для жизни и здоровья участников “гонок”, но и наносит удар по кошельку виновников, причём часто платить за хулиганство молодых людей за рулём приходится их родителям.

Понятны стремления молодых людей показать свою молодецкую удаль и почувствовать силу и мощь своего “железного коня”. Но для гонок существуют специальные трассы на автомобильных стадионах. Да, за участие в таких гонках надо платить, но расходы обойдутся не в такую уж большую сумму, в которую выльются штрафы и ограничения по водительским правам, не говоря уже об опасности для жизни как самого водителя, так и окружающих.