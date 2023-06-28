45ая ежегодная демонстрация в честь праздника – Дня Канады

1 июля в центре Монреаля состоится ежегодная манифестация в честь Дн Канады. Приглашаются все-все-все! В программе танцы и концерты.

1 июля в Монреале состоится традиционная демонстрация в честь Дня Канады (Fête du Canada) – в этот день мы отмечаем очередную годовщину рождения Канадской Федерации, которая была создана 1 июля 1867 года. А в следующем, 1868 году, генерал-губернатор Канаде Лорд Монк учреждает ежегодный праздник создания новой страны. Но в Монреале ежегодным парадом праздник стали отмечать только в 1977 году. С инициативой проведения манифстации выступил известный кардиолог доктор Роопнарин Сингх, и с тех пор люди выходят на демонстрацию ежегодно, радостно шествуя по центру города.

В этом году парад проводится впервые после трёхлетнего перерыва, вызванного пандемией. И организаторы его — а это, в основном, добровольцы, приглашают всех монреальцев принять в нём участие.

Шествие начнётся в 11 утра 1 июля на углу улиц Sainte-Catherine Ouest и Du Fort, jоно пройдёт по улице Sainte-Catherine, а завершится маршрут на площади Канады. В манифестации примут участие танцевальные группы, представляющие общины выходцев из разных стран, музыкальные группы, акробаты, жонглёры и другие артисты.

На площади Канады днём, начиная с 13.30 состоятся выступления артистов, художники будут делать портреты детишек, затем будут танцы. Примерно в 15.30 присутствующим будет предложено вкусить кусочек огромного торта, размером (до начала поедания) 1.22 метра на 2.44 метра. По словам авторов кулинарного шедевра, его смогут попробовать 2500 человек (но вот можно ли будет попросить кусок побольше, пока мы не знаем).

Вниманию автомобилистов: в центре Монреаля многие улицы будут перекрыты. Как правило те, что пересекают Sainte-Catherine на участке от Atwater до McGill College.