Канада ввела пошлину на поставки яиц и курятины из Украины

Канада ввела пошлину на поставляемые с Украины яйца, птицу и молочные продукты, одновременно сняв пошлину для ряда других товаров.

Канада ввела пошлину на поставляемые с Украины яйца, птицу и молочные продукты, одновременно сняв пошлину для ряда других товаров.

Снижение тарифов на украинскую сталь, будет действовать еще год, заявила министр финансов страны Христя Фриланд. Торговые привилегии должны были истечь в начале июня.

Производство яиц, мяса птицы и молока в Канаде регулируются системой управления поставками. На импорт этих продуктов действуют квоты с целью уменьшения конкуренции производителей с импортом.

Канадские производители и переработчики птицы и яиц жаловались, что поставки с Украины нарушают правила импорта. Производители высказывали опасения по поводу безопасности украинских продуктов питания.

Фриланд заявила, что Канада ограничит беспошлинные поставки этих товаров из Украины рамками квот Всемирной торговой организации (ВТО). Объемы сверх квот будут облагаться пошлиной. По данным минсельхоза США (USDA), до 2022 года Украина была шестым по величине экспортером куриного мяса.

Генеральный директор украинско-канадского конгресса Игорь Михальчишин призвал сохранить полный беспошлинный режим для Украины ради поддержки ее сельского хозяйства. «Мы приветствуем отмену тарифов на некоторые украинские товары, но разочарованы тем, что Канада исключила ключевые отрасли сельского хозяйства», — сказал он.