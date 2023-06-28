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Новости Дым от лесных пожаров в Канаде уже в Чикаго

Дым от лесных пожаров в Канаде уже в Чикаго

Виктория Христова Июн 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Дым от лесных пожаров в Канаде уже в Чикаго отключены 58 Просмотров

Чикаго и большая часть Верхнего Среднего Запада США оказались окутаны дымовой завесой от лесных пожаров в Канаде.

Чикаго и большая часть Верхнего Среднего Запада США оказались окутаны дымовой завесой от лесных пожаров в Канаде. Жители третьего по величине города Соединенных Штатов теперь вынуждены надевать маски перед выходом на улицу.

Чикаго в значительной степени избежал серьезных последствий лесных пожаров в начале июня, когда опасный дым несколько дней подряд висел над отдельными районами Среднего Запада. Но теперь власти классифицировали воздух в городе и в других частях Иллинойса, Висконсина, Индианы, Мичигана и Миннесоты как вредный для здоровья.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон призвал горожан оставаться дома или носить маски на улице. Особенно важно соблюдать меры безопасности детям, пожилым людям и тем, кто страдает заболеваниями сердца.

В заявлении мэра говорится, что этим летом в городах по всей Северной Америке ухудшилось качество воздуха в результате задымления от лесных пожаров. От дыма пострадали более 20 миллионов человек из Нью-Йорка, Вашингтона, Монреаля и Чикаго.

 

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