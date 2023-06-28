Вашингтон готов поставить Канаде до 16 противолодочных самолетов P-8A “Посейдон”

Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Канаде многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации P-8A “Посейдон” и сопутствующего оборудования на сумму около 5,9 млрд долларов

Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Канаде многоцелевых самолетов базовой патрульной авиации P-8A “Посейдон” и сопутствующего оборудования на сумму около 5,9 млрд долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США

“Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже”, – цитируется заявление ведомства.

Из него следует, что правительство Канады запросило о приобретении до 16 патрульных самолетов P-8A, до 26 тактических радиостанций многофункциональной системы распределения информации MIDS JTRS 5 (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio Systems 5), до 22 установок передающих лазеров GLTA (Guardian Laser Transmitter Assemblies) для средств инфракрасного противодействия с распределенной апертурой AN/AAQ-24(V)N и иного оборудования.

Пентагон заверил, что продажи Канаде не повредят боеготовности США.

Для реализации поставок, генеральным подрядчиком которых выступит компания Boeing, потребуются “многочисленные поездки представителей правительства США в Канаду и отправка туда представителей подрядчика на непостоянной основе” для инвентаризационного контроля, ознакомления канадского персонала с оборудованием и его интеграцией.

P-8A “Посейдон” – противолодочные самолеты нового поколения, созданные на базе пассажирского лайнера “Боинг 737-800”. Самолет оснащен бортовой радиолокационной станцией и системой радиотехнической разведки.

Во внутреннем отсеке вооружения размещаются гидроакустические буи, предназначенные для обнаружения субмарин на больших глубинах, свободнопадающие и глубинные бомбы, а также торпеды Mark.54. На внешних пилонах могут располагаться противокорабельные ракеты “Гарпун” и ракеты “Сайдвайндер” класса “воздух-воздух”, предназначенные для собственной защиты самолета. Общая масса вооружения может достигать 9 тонн.

Длина самолета “Посейдон” – 39,47 метра, размах крыла – 37,64 метра, максимальная взлетная масса – 85 тонн.