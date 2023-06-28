Канада привлекает из США высококлассных специалистов

Оттава пытается привлечь больше высококвалифицированных работников. Для этого в середине июля будет запущена программа, позволяющая примерно 10 000 обладателям американских виз H-1B работать в Канаде.

Оттава пытается привлечь больше высококвалифицированных работников. Для этого в середине июля будет запущена программа, позволяющая примерно 10 000 обладателям американских виз H-1B работать в Канаде. Виза H-1B позволяет ее обладателю наниматься на должности в технологическом секторе.

«Мы очень внимательно следим за тем, что происходит в Соединенных Штатах. Там, где мы видим публичную информацию об увольнениях, там мы начинаем думать о возможностях», — заявил министр иммиграции, беженцев и гражданства Шон Фрейзер.

Одобренные Канадой кандидаты получат открытое разрешение на работу сроком до трех лет.

Канада недавно предприняла несколько шагов для решения проблемы нехватки рабочей силы, от увеличения иммиграционных квот до изменения существующей системы по привлечению мигрантов.

Фрейзер сказал, что страна запустит новый способ получения постоянного вида на жительство для работников в области науки, технологий, инженерии и математики, а также облегчит людям иммиграцию в Канаду в рамках программы Start-up Visa, которая позволяет новичкам стать постоянными жителями, начав бизнес, который создает рабочие места для канадцев.

По данным министерства, в секторе информационно-коммуникационных технологий было занято почти 720 000 работников, а на его долю пришлось более 44 % всех частных расходов на исследования и разработки в Канаде в 2021 году. Этот сектор также был ответственен за более чем 15% общего роста валового внутреннего продукта Канады в период с 2016 по 2021 год.