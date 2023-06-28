Канадский футбол находится на грани банкротства

Канадская футбольная ассоциация (Canada Soccer) находится на грани банкротства, мужская и женская сборные рискуют пропустить осенние международные игры, а сама организация, возможно, будет вынуждена подать заявление по защите от банкротства

Канадская футбольная ассоциация (Canada Soccer) находится на грани банкротства, мужская и женская сборные рискуют пропустить осенние международные игры, а сама организация, возможно, будет вынуждена подать заявление по защите от банкротства, заявил в интервью временно исполняющий обязанности генсека ассоциации Джейсн деВос.

— Мы в состоянии настоящей борьбы. Это не неизбежность, но нам нужно изучить, что влечет за собой банкротство и как это может повлиять на нашу организацию.

У нас недостаточно доходов для реализации программ, которые необходимо запустить. Это включает в себя все: от обучения тренеров на низшем уровне и развития судей, до молодежных старших мужских и женских национальных команд.

Банкротство обсуждалось, но не в том смысле, что это стратегия или то, что мы рассматриваем. Это обсуждалось больше с моей точки зрения, мне хотелось больше узнать об этом. Это самый последний вариант, который я хочу рассматривать. Но было бы упущением, если бы я не проявил должной осмотрительности в таком вопросе, — сказал деВос.

В материале отмечается, что при государственном финансировании Canada Soccer потратила более 4 миллионов канадских долларов в 2022 году. Согласно финансовой отчетности организации, денежные резервы ассоциации упали до 2,4 млн долларов по сравнению с 7,1 млн долларов в 2021 году.

Мужская сборная по футболу может не сыграть осенние матчи с сентября по ноябрь из‑за нехватки денежных средств у федерации, а также из‑за того факта, что большинство других национальных сборных уже запланировали будущие игры. Канадцам попросту будет крайне сложно найти достойного и доступного в финансовом плане соперника. Отдельно отмечается, что под угрозу не попадет женская сборная Канады по футболу, которая примет участие в чемпионате мира‑2023. Турнир в Австралии и Новой Зеландии стартует 20 июля. Однако канадки могут пропустить матчи после чемпионата, за исключением игр с Ямайкой в рамках квалификации к Олимпиаде‑2024. Но пропуски контрольных встреч могут существенно повлиять на подготовку команды.

Канадские футболистки выиграли олимпийский турнир в Токио‑2020. Мужская сборная Канады отобралась на чемпионат мира‑2022 в Катаре, но не смогла выйти из группы с командами Марокко, Хорватии и Бельгии.

Канада вместе с США и Мексикой примут чемпионат мира 2026 года.