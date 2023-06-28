Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадский футбол находится на грани банкротства
Футбол

Канадский футбол находится на грани банкротства

Виктория Христова Июн 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский футбол находится на грани банкротства отключены 75 Просмотров

Канадская футбольная ассоциация (Canada Soccer) находится на грани банкротства, мужская и женская сборные рискуют пропустить осенние международные игры, а сама организация, возможно, будет вынуждена подать заявление по защите от банкротства

Канадская футбольная ассоциация (Canada Soccer) находится на грани банкротства, мужская и женская сборные рискуют пропустить осенние международные игры, а сама организация, возможно, будет вынуждена подать заявление по защите от банкротства, заявил в интервью временно исполняющий обязанности генсека ассоциации Джейсн деВос.

— Мы в состоянии настоящей борьбы. Это не неизбежность, но нам нужно изучить, что влечет за собой банкротство и как это может повлиять на нашу организацию.

У нас недостаточно доходов для реализации программ, которые необходимо запустить. Это включает в себя все: от обучения тренеров на низшем уровне и развития судей, до молодежных старших мужских и женских национальных команд.

Банкротство обсуждалось, но не в том смысле, что это стратегия или то, что мы рассматриваем. Это обсуждалось больше с моей точки зрения, мне хотелось больше узнать об этом. Это самый последний вариант, который я хочу рассматривать. Но было бы упущением, если бы я не проявил должной осмотрительности в таком вопросе, — сказал деВос.

В материале отмечается, что при государственном финансировании Canada Soccer потратила более 4 миллионов канадских долларов в 2022 году. Согласно финансовой отчетности организации, денежные резервы ассоциации упали до 2,4 млн долларов по сравнению с 7,1 млн долларов в 2021 году.

Мужская сборная по футболу может не сыграть осенние матчи с сентября по ноябрь из‑за нехватки денежных средств у федерации, а также из‑за того факта, что большинство других национальных сборных уже запланировали будущие игры. Канадцам попросту будет крайне сложно найти достойного и доступного в финансовом плане соперника. Отдельно отмечается, что под угрозу не попадет женская сборная Канады по футболу, которая примет участие в чемпионате мира‑2023. Турнир в Австралии и Новой Зеландии стартует 20 июля. Однако канадки могут пропустить матчи после чемпионата, за исключением игр с Ямайкой в рамках квалификации к Олимпиаде‑2024. Но пропуски контрольных встреч могут существенно повлиять на подготовку команды.

Канадские футболистки выиграли олимпийский турнир в Токио‑2020. Мужская сборная Канады отобралась на чемпионат мира‑2022 в Катаре, но не смогла выйти из группы с командами Марокко, Хорватии и Бельгии.

Канада вместе с США и Мексикой примут чемпионат мира 2026 года.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*