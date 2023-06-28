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Новости В Канаде запретили тестировать косметику на животных

В Канаде запретили тестировать косметику на животных

Виктория Христова Июн 28, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде запретили тестировать косметику на животных отключены 54 Просмотров

Власти Канады запретили тестировать косметическую продукцию на животных.

Соответствующие поправки приняты к закону о пищевых продуктах и лекарствах. Также запрещается распространение ложной и вводящей в заблуждение маркировки, связанной с тестированием косметики на животных.

Испытывать косметику на животных жестоко и бессмысленно, — заявил министр здравоохранения страны Жан-Ив Дюкло. — Защита животных сейчас и в будущем — это то, за что выступают многие канадцы. Мы продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности животных».

Между тем в мае в Великобритании был принято противоположное решение. Верховный суд страны отменил запрет на тестирование химических компонентов косметики на животных, действовавший с 1998 года. Отмена запрета связана с постановлением Европейского химического агентства (ECHA), согласно которому компаниям следует тестировать ряд ингредиентов на животных ради безопасности сотрудников предприятий.

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