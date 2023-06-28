Недвижимость: Монреаль и Квебек отличаются от остальной части страны

В отличие от других крупных городов страны, Монреаль и Квебек имеют значительный доступный частный жилищный фонд для домохозяйств с низкими доходами, согласно новому показателю, подготовленному канадским обществом ипотечного кредитования и жилищного строительства (SCHL).

В отличие от других крупных городов страны, Монреаль и Квебек имеют значительный доступный частный жилищный фонд для домохозяйств с низкими доходами, согласно новому показателю, подготовленному канадским обществом ипотечного кредитования и жилищного строительства (SCHL).

В перечне частного жилья, расположенного в зданиях, предлагающих три или более единиц арендуемого жилья в районе Монреаля, 23 % жилья предлагаются по цене менее 750 долларов в месяц, что составляет менее 30 % дохода до вычета налогов для беднейших домохозяйств.

« Первый показатель измеряет долю жилья, доступного для арендаторов, в квинтиле [20 %] с самым низким доходом. Чтобы жилье считалось доступным, его арендная плата должна составлять менее 30% от дохода домохозяйства до вычета налогов», – написал в своем блоге 22 июня заместитель главного экономиста Кевин Хьюз.

В Квебеке в эту категорию попадает четверть частного жилья. Напротив, в Торонто и Оттаве это почти 0 % ; в Ванкувере-1 % ; в Гатино-8 %.

« То, что показывает нам эта первая мера, вызывает, мягко говоря, беспокойство”, – продолжает мистер Хьюз в своем посте. Как показано на рисунке [выше], наименее обеспеченные домохозяйства имеют доступ к очень небольшой доле арендного фонда. В крупных центрах, за исключением Квебека и Монреаля, доля рынка, доступная для домохозяйств с низкими доходами, составляет менее 5 %. в Ванкувере она составляет 1%, а в городах Онтарио практически равна нулю».

В интервью прессе г-н Хьюз защищает себя от желания преуменьшить кризис доступности жилья в Квебеке. « Мы не выносим по этому поводу суждений”, – сказал он. Мы приводим только сравнение между крупными городами страны. В относительном плане процент выше. С другой стороны, ситуация в Монреале и Квебеке, взятая в целом, имеет свои проблемы, и мы вовсе не игнорируем это. »

Доля 23% в столичном районе Монреальской переписи населения составляет 143 400 единиц жилья с ежемесячной арендной платой не более 749 долларов.

Работая с данными своего ежегодного обследования арендуемого жилья, SCHL исключает из своего показателя HLM, некоммерческое жилье и субсидируемые домохозяйства.

Арендный парк в Монреале и Квебеке отличается от арендного парка в остальной части страны, объясняет г-н Хьюг, по трем причинам : он глубже, он старше и состоит в основном из домов низкой плотности из дерева и кирпича, которые обычно имеют более низкое качество, следовательно, меньше дорогие по сравнению с жильем в стальных и бетонных башнях, которое обычно можно найти в других частях страны.

Для группировки жилищных комитетов и ассоциаций арендаторов Квебека показатель SCHL дает представление об определенном сегменте предложения арендуемого жилья без учета потребностей арендаторов.

Его со-представитель Мартин Бланшар цитирует United Way, по оценкам которой в 2022 году 360 000 домохозяйств (около 19% домохозяйств) в большом Монреале имели бы отрицательный остаточный доход, если бы жили в рыночном жилье и удовлетворяли свои основные потребности (еда, одежда, транспорт и другие).).

Он также подчеркивает, что доля арендаторов, проживающих в субсидируемом жилье, выше в Торонто (14,6%), чем в Монреале (8,2%), согласно данным, опубликованным в 2019 году столичным сообществом Монреаля (CMM).

Согласно данным, опубликованным WMC на 2021 год, насчитывается около 83 000 единиц социального и коммунального жилья, включая домохозяйства, которые пользуются программой доплаты к арендной плате на частном рынке.

Субсидируемое жилье, как оно определено статистическим управлением Канады, включает « жилье, арендная плата в котором зависит от дохода, государственное жилье, некоммерческое жилье, жилье с низкой арендной платой, жилье, в котором действуют государственные программы жилищной помощи, и жилье, в котором жильцы пользуются дополнительными льготами”. арендной платы или жилищных пособий”.

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