Как в Канаде один герой разоблачил коррупцию, что с ним стало и какова была реакция народа
25 июля 1668 года в тогдашней столице Канады, городе Квебеке, состоялся суд. Судили человека по имени Гайяр (Gaillard). В судебных документах имя его не сохранилось, упомянута только фамилия.
За что человека судили? А вот за что: в те годы премьер-министром Канады был Жан Талон (официально эта должность называлась “intendant”, и он управлял текущими делами, поэтому для простоты будем называть его “премьер-министром”, так как суть должности как раз в этом). Ходили упорные слухи, что Талон – взяточник, что он построил пару дворцов во Франции на украденные деньги, что держит вклады в финансовых компаниях на Карибских островах, что контролирует всю торговлю, что без его позволения лавка не откроется. Даже не слухи об этом ходили, а сомнений не было ни у кого.
И тут находится смельчак – тот самый Гайяр, – который развешивает на дверях пары церквей и на дверях столичной мэрии анонимные листовки с подробным рассказом о деяниях Талона. Человек к делу подошёл серьёзно и расследование провёл тщательное.В те времен протесты часто вывешивались на дверях церквей (вспомним Мартина Лютера). Не зря полиция начала автора искать.
Но тут Гаяйр сам объявляется и заявляет: – “Это я написал листовки! Я разоблачил вора и мошенника! Вяжите меня! И судите! Отдайте под суд за клевету на премьер-министра колонии! И вам придётся или приговорить меня к каторге, или признать мою правоту! В любом случае без суда не обойтись, а во время суда следствию придётся изучать мои обвинения, публично их оглашая и или уж опровергая, или подтверждая. Придётся вызвать свидетелей, поднимать отчёты, сведения о движении средств, вызывать в суд работников и хозяев предприятий, изъять для изучения документы премьер-министра и правительства на проверку, провести аудит бюджета и много чего ещё сделать…”
Ха! Казалось бы, Гайяр поставил власть в сложное положение… Но не сообразил оппозиционер-разоблачитель, что премьеры тоже не лыком шиты.
Суд-то и впрямь состоялся, 25 июля 1668 года. Только вот рассматривалось на суде одно обвинение – упоминание имени Короля Франции в оскорбительном смысле! Дело в том, что Гайар в листовке написал следующую фразу: “Король Франции назначил премьер-министром человека, который оказался вором.” А раз так, то Гайар является пасквилянтом, клеветником, негодяем, национал-предателем и агентом британской разведки. Потому что он пачкает имя короля Франции, намекая на его связь в жуликами и ворами.
Гайяр пытался оправдаться – мол, я просто указал, кем Талон назначен на свой пост, я про короля ничего обидного и не говорил! Куда там, присудили ему три года каторги на галерах и выплату 300 ливров штрафа за оскорбление его величества.
Листовки с изложением обвинений суд постановил сжечь, так как в текстах встречается имя короля! По существу обвинений Гайара суд рассматривать тексты отказался, потому что в них содержалась фраза, оскорбляющая Его Величество! В судебных архивах, и то текст не сохранился. Что там понаписал радетель за правду, никто и не знает.
А народ приговор радостно поддержал. Потому что, за вычетом издержек, суд постановил всю сумму штрафа направить на улучшение благосостояния трудящихся и вложить деньги в строительство трактира в столице. Все обрадовались и воздали хвалу вождям.
Больше про Гайяра никаких упоминаний в архивах нет. Талон вернулся во Францию через пару лет, где жил припеваючи в своих дворцах до самой кончины ещё четверть века спустя.
“А судьи кто?” Так дело повернуть, недюжинным умом обладать надобно. Интересно, изучают ли это дело на юридических факультетах? Просто ведь шедевр казуистики!
Спасибо, больше не буду ездить/ходить/бегать/стоять и пр. по улице Жан Талон, пока не переименуют её. Но у него было много того, что есть у некоторых российских деятелей, например, граф д’Орсенвиль – он же Жан Талон был прародителем программы “материнского капитала”. Он поощрял рост населения за счет брачных субсидий и детских бонусов, которые представляли собой финансовую компенсацию, выплачиваемую паре, когда они поженились, и снова, когда у них были дети.
Талон и первую промышленную пивоварню открыл (а это первая промышленность в Канаде), и первый импорт с Карибов, и организовал иммиграцию. Этого не отнять. Но пройдоха был ещё тот, этого тоже не отнять. Станцию метро будем обходить стороной. Доезжаем до предыдущей остановки, выходим, проходим пешком, отворачиваясь, а потом снова входим в метро!