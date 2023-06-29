Квебекские трудящиеся – самые довольные трудящиеся в Канаде! Данные последнего опроса общественного мнения

Индекс удовлетворённости своей работой среди квебекцев самый высокий по Канаде. Хотя уровень удовлетворенности и падает.

Согласно оценке общего психологического настроя работников, занятных во всех отраслях экономики, квебекские трудящиеся наиболее удовлетворены своей работой. Анализ проводится регулярно компанией ADP и последний отчёт опубликован в среду, 28 июня.

Согласно полученным данным, уровень удовлетворённости работой в Квебеке достигает 7,1 из десяти возможных баллов. Тем самым, Квебек опередил все остальные провинции и территории Канады. Средний балл по стране достиг 6,8 баллов. Но уровень общей удовлетворённости по сравнению с маем немного опустился – на 0,1 балла. Вице-президент ADP, мадам Хезер Хэслэм считает, что небольшое падение уровня удоволетворенности работой свидетельствует об общей усталости работников и наступлении периода отпусков – цифры всегда такие в начале лета, когда люди ждут отпуск.

В Приморских провинциях уровень удовлетворенности составил 6,5 баллов, а в Онтарио, Манитобе, Альберте и Cаскачеване этот уровень достигает всего 6,4 баллов. Любопытно, что во всех провинциях у молодых работников индекс удовлетворенности работой выше, чем у лиц среднего возраста.

Анализ уровня удовлетворенности своим трудом помогает оценить необходимость поддержки населения со стороны органов социальной помощи и используется в разработке программ поддержки работников.