Аннулировано первое представление Фестиваля огней на La Ronde

Первый спектакль ежегодного Фестиваля Огней (Фестиваля Салютов), который должен был пройти 29 июня, отменён в последний момент из-за смога.

Вот уже 36 лет каждое лето (за исключением пандемийного периода) в Монреале проходит Международный Фестиваль салютов (International des feux Loto-Québec). Два раза в неделю, поздними вечерами, небо над городом расцвечивается яркими красками фейерверка, народ собирается огромной толпой полюбоваться замечательным зрелищим, – можно занять платные места на самой Ronde, но салют прекрасно видно с набережной, с территории Старого порта (в районе часовой башни), даже с эспланады Олимпийского стадиона. Салюты сопровождаются музыкой, которая передаётся по радио и которую включают зрители. Зрелище прекрасное, праздник для души.

В этом году первый «огненный спектакль» должен был состояться вечером четверга, 29 июня. Но… В среду организаторы салюта с прискорбием объявили об отмене премьеры. К сожалению, им пришлось пойти на этот шаг в связи с качеством воздуха (смог, вызванный пожарами лесов, который прочувствовали на себе все монреальцы). Управление здравоохранения Квебека предупредило, что 29 июня ситуация к лучшему не поменятся, несмотря на дождливую погоду. Управление настоятельно порекомендовало отменить концерт, так как всем жителям города лучше оставаться дома и не выходить на улицу.

Так что, долгожданный праздник откладывается. Следующий концерт-салют-фейерверк запланирован через неделю, 6 июля. В этот день должны выступить пиротехники Украины. И все мы надеемся, что погодные условия не приведут к отмене «второго», но уже «первого» концерта Фестиваля огней.