Как проходит Курбан-Байрам в мире?

Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам (на арабском он — Ид аль-Адха) — один из самых почитаемых исламских религиозных праздников.

Мусульмане мира отмечают Курбан-байрам (на арабском он — Ид аль-Адха) — один из самых почитаемых исламских религиозных праздников. Праздник начался во вторник 27 июня и будет длиться три дня. Курбан-байрам отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и совпадает с заключительными обрядами ежегодного хаджа к святым местам Мекки.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) или «Праздник жертвоприношения» чествует пророка Ибрахима, который выдержал испытание, которое послал ему Аллах, и был готов принести в жертву своего сына. За преданность и душевную чистоту Ибрахима Аллах пощадил мальчика, поставив на его место барана. Курбан-байрам знаменует любовь к людям, милосердие и доброту. Курбан-байрам даёт возможность всем мусульманам выразить Господу благодарность за блага, которыми Господь наделяет людей. Часть праздничного угощения традиционно раздается бедным.

В этом году 2 млн паломников из 160 стран прибыли в Саудовскую Аравию для участия в хадже. По данным страны – это рекордный показатель после пандемии.

Собравшиеся в Мекке мусульманские паломники встречают праздник жертвоприношения при экстремальной жаре, достигающей 46 градусов по Цельсию. Для верующих изнуряющая жара усиливает духовный опыт, увеличивает значение паломничества. Тем не менее находчивые паломники защищаются от палящего солнца зонтиками или просто несут свои молитвенные коврики над головой для дополнительной защиты.

Для верующих бесплатно раздают бутылочки с водой, устанавливают разбрызгиватели воды, медики готовы оперативно оказать помощь тем, кто пострадал от теплового удара или испытывает недомогание.

В Белом доме в этом году впервые пройдет празднование Курбан-байрама. Его устраивает вице-президент Камала Харрис и ее супруг Дуглас Эмхофф. На праздник соберутся лидеры мусульманских общин со всех концов США.

Президент США Джо Байден заявил, что присутствие мусульманских общин в США укрепляет приверженность Америки культурному разнообразию и свободе вероисповедания. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил мусульман, что его правительство продолжит бороться с исламофобией и ненавистью во всех ее формах.

Праздничное настроение многим мусульманам испортил экономический кризис, который не покидает их страны со времен пандемии.

Так, многие тунисские мусульмане жалуются, что они больше не могут позволить себе покупать овец для жертвоприношения. В республике цена на «жертвенную» баранину выросла как минимум до 1000 динаров (300 евро), что более чем вдвое превышает минимальную заработную плату в этой стране Магриба.

Наше издание поздравляет всех причастных с праздником!