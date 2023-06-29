Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Дым от пожаров в Канаде накрыл Португалию

Дым от пожаров в Канаде накрыл Португалию

Виктория Христова Июн 29, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Дым от пожаров в Канаде накрыл Португалию отключены 53 Просмотров

«Вся территория материковой Португалии» покрыта облаком дыма от пожаров в Канаде, заявил португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

«Вся территория материковой Португалии» покрыта облаком дыма от пожаров в Канаде, заявил португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

Специалисты отметили, что гарь рассеется в течение завтрашнего дня.

«В течение последних нескольких часов облако дыма от пожаров в Канаде покрыло всю территорию материка», — сказали в институте.

«Облако дыма должно усилиться в районе Азорских островов с 28 июня и на Мадейре с 29 июня», — добавили эксперты.

Напомним, в Канаде с начала года зарегистрировано 2911 лесных пожаров и уже охвачено огнем более 5 млн га. Страна запросила международную помощь для борьбы с пожарами, и Португалия в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направила 140 оперативных сотрудников в Квебек, один из районов, наиболее пострадавших от интенсивных природных пожаров.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*