Дым от пожаров в Канаде накрыл Португалию

«Вся территория материковой Португалии» покрыта облаком дыма от пожаров в Канаде, заявил португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

«Вся территория материковой Португалии» покрыта облаком дыма от пожаров в Канаде, заявил португальский институт моря и атмосферы (IPMA).

Специалисты отметили, что гарь рассеется в течение завтрашнего дня.

«В течение последних нескольких часов облако дыма от пожаров в Канаде покрыло всю территорию материка», — сказали в институте.

«Облако дыма должно усилиться в районе Азорских островов с 28 июня и на Мадейре с 29 июня», — добавили эксперты.

Напомним, в Канаде с начала года зарегистрировано 2911 лесных пожаров и уже охвачено огнем более 5 млн га. Страна запросила международную помощь для борьбы с пожарами, и Португалия в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Союза направила 140 оперативных сотрудников в Квебек, один из районов, наиболее пострадавших от интенсивных природных пожаров.