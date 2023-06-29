Компания Pelagic Research отчиталась о подъеме обломков батискафа «Титан»

Специалисты успешно подняли со дна Атлантического океана обломки глубоководного аппарата «Титан», заявил представитель американской компании Pelagic Research, выполнявшей эту задачу.

Специалисты успешно подняли со дна Атлантического океана обломки глубоководного аппарата «Титан», заявил представитель американской компании Pelagic Research, выполнявшей эту задачу.

Для подъема обломков батискафа использовался аппарат Odisseus, способный погружаться на глубину до 6 тысяч метров и имеющий манипуляторы для захвата объектов.

«Наша команда успешно завершила морские операции, но все еще находится в командировке и сегодня утром будет демобилизована с Horizon Arctic», — сказал представитель Pelagic Research, нью-йоркской компании, которой принадлежит Odysseus.

По словам представителя компании, специалисты работали круглосуточно в течение 10 дней.

Напомним, обломки батискафа Титан были выгружены с корабля Horizon Arctic в канадском порту Сент-Джонс.

Напомним также, батискаф Титан взорвался 18 июня через некоторое время после начала погружения к затонувшему лайнеру «Титаник» в Атлантическом океане. На борту были пять человек, среди которых три гражданина Великобритании. Все они объявлены погибшими. По официальным сообщениям, их тела до сих пор не найдены.