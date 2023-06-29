Две трети жителей США обеспокоены фальсификациями грядущих выборов

66% вероятных избирателей США обеспокоены тем, что на исход президентских выборов 2024 года повлияет мошенничество, сообщила социологическая компания Rasmussen Reports.

66% вероятных избирателей США обеспокоены тем, что на исход президентских выборов 2024 года повлияет мошенничество, сообщила социологическая компания Rasmussen Reports.

При этом 40% опрошенных очень обеспокоены возможным мошенничеством на выборах, а 26% просто обеспокоены.

При этом 32% опрошенных все еще верят в честные выборы в США: 15% совсем не обеспокоены возможным мошенничеством на выборах, а еще 17% просто не обеспокоены.

Напомним, убежденность избирателей США в том, что выборы в США нечествные сначала с 2016 по 2020 год создавали демократы, описывая как уязвимы машины для голосования и как легко можно вбросить голоса при помощи этих машин.

А после выборов 2020 года разъяснением механизмов фальсификаций занялись уже сторонники Трампа и независимые сторонники честности выборов.

В последние недели вышла новая песня «81 миллион голосов, ну да, ну да», описывающая махинации на выборах 2020 года, на которых, согласно официальным результатам Джо Байден набрал 81 млн голосов. Песня уже заняла первые места в двух чартах Billboard.

Опрос 1051 вероятного избирателя США был проведен 25–27 июня 2023 года. Погрешность результатов опроса составляет ±3 процентных пункта с уровнем достоверности 95%.