Ученые Университета Торонто выяснили, что жара негативно сказывается на зрении пожилых людей

Связь между средней температурой и серьезными нарушениями зрения была сильной независимо от пола, дохода и образования участников

Университет Торонто провел исследование, в результате которого стало известно, что пожилые жители теплых регионов США часто сталкиваются с проблемами со зрением, в отличие от сверстников, проживающих в умеренном климате.

Эсме Фуллер-Томсон и его коллеги провели исследование и пришли к выводу, что наименьший риск возрастного ухудшения зрения наблюдается у людей, проживающих в округах со средней температурой ниже 10 градусов.

Шансы на возникновение проблем со зрением у жителей регионов с температурой от 10 до 12 градусов выше на 14%, а для тех, кто живет в местностях с температурой от 12 до 15 градусов, эти шансы возрастают на 24%. Жители теплых регионов с температурой выше 15 градусов имеют на 44% больше вероятность столкнуться с проблемами со зрением.

Ученые выразили озабоченность связью между средней температурой округа и ухудшением зрения. Они отметили, что если будущие исследования подтвердят причинно-следственную связь, это вызовет большую тревогу. С учетом изменений климата и повышения глобальной температуры, важно следить за возможным увеличением распространенности нарушений зрения среди пожилых людей в будущем.