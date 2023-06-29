НАТО давит на Канаду для повышения оборонного бюджета страны

С ссылкой на представителей Минобороны Канады сообщается, что НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов до общей планки в два процента от ВВП.

С ссылкой на представителей Минобороны Канады сообщается, что НАТО оказывает давление на правительство Канады ради повышения оборонных бюджетов до общей планки в два процента от ВВП.

По оценке парламентского бюджетного управления в прошлом году, чтобы достичь бюджетных целей НАТО, Канаде потребуется дополнительно тратить 9,8-13,6 миллиарда долларов в год в течение пяти лет. Высокопоставленный дипломат одной из стран НАТО на условиях анонимности заявил, что европейские страны недовольны неспособностью Канады выполнить план расходов.

Как сообщают британские СМИ, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о подготовке переговоров глав военных ведомств стран-членов «по вопросу оборонных расходов на фоне возникших в альянсе разногласий.

В 2014 году лидеры НАТО на саммите в Уэльсе договорились установить показатель военных расходов в 2% ВВП для каждой из стран-членов. При этом данная величина заявлена как «целевая», то есть формально не является обязательной. Взносы ряда государств, входящих в альянс, «значительно меньше» уровня в 2 процента национального валового продукта. Речь идет, в частности, о Канаде и Бельгии.

Германия, к примеру, планировала повысить военные расходы с 1,2 процента ВВП, как это было предусмотрено бюджетом 2018 года, до 1,5 процентов. Наибольшие ассигнования на военные цели выделяли Соединенные Штаты – 811 млрд. долларов или 3,5 процента ВВП в 2021 году. В госбюджете занимавшей второе место по этому показателю Великобритании на 2021 год траты на военные цели предусматривались в районе 2,3 процента ВВП.

Разговоры о необходимости дальнейшего наращивания военных трат пошли среди членов НАТО уже весной прошлого года. Тогда же Германия объявила, что единовременно выделит в 2022 году «на нужды обороны» 100 млрд. евро. К началу зимы руководители трех стран Балтии, посовещавшись в Риге, заявили о планах «в ближайшие годы» увеличить военные расходы до величины «в 3 процента ВВП.

Смжет ли Канада идти тем курсом, который намечен в НАТО, покажет время, но инфляция в стране и без того бьет невиданные рекорды.