В Леви строится самая высокая жилая башня в этом районе

В настоящее время в центре Левиса строится 25-этажная башня. Это будет самое высокое строго жилое здание, построенное на сегодняшний день в регионе Квебек.

В настоящее время в центре Левиса строится 25-этажная башня. Это будет самое высокое строго жилое здание, построенное на сегодняшний день в регионе Квебек.

Башня 2 Комплекса Жюль-Даллер имеет 28 этажей, но только 15 этажей предназначены для проживания.

Вместе с Fitz девелопер недвижимости Pellimo хотел реализовать высотный проект. В дополнение к 25-этажной башне, еще две башни, 21-этажные и 19-этажные, присоединятся к проекту стоимостью 160 миллионов долларов на общую сумму 482 единицы аренды.

Поставка самой высокой башни, которая в настоящее время строится недалеко от пересечения шоссе президента Кеннеди и бульвара Гийом-Кутюр, запланирована на июнь 2024 года.

«Это проект, который мы делаем плотным и высоким. Это будет самая высокая 25-этажная башня в регионе Квебек, которая является строго жилой”, – заявил Жиль Пеллетье, президент Pellimo.

«В целом, в большом регионе Квебека вы не увидите много высотных зданий по сравнению с тем, что вы видите в других местах Канады. На это есть причины, часто этого не позволяет зонирование. Здесь, в Левисе, мы можем это сделать», – подчеркнул г-н Пеллетье.

«В результате получаются более изящные здания, как мы видим в больших городах, таких как Ванкувер. Это создает более интересную среду обитания. Вместо того, чтобы чувствовать, что вы живете в многоквартирных домах с бесконечными коридорами, как в больнице, вы выходите из лифта и возвращаетесь в свою квартиру. Я сделал их многоквартирными по длине, потому что у нас не было выбора, но здесь мы можем поступить иначе», – добавил Г-Н Пеллетье.

Разница в стоимости строительства между зданием по высоте и “по длине” эквивалентна, в зависимости от застройщика.

«Строительство на высоте обходится немного дороже, но у нас есть лучшее использование земли. В итоге мы получаем проект, который стоит столько же. Чтобы привести вам пример, если бы мы построили 482 дома, нам потребовалась бы земля площадью пять миллионов квадратных футов, плюс улицы, плюс налоги. Я собираюсь забрать его, где эта земля? Я заберу пахотные земли, лесные угодья, город будет вынужден расчищать улицы, расчищать их от снега,освещать. Здесь городу это ни к чему».

Арендаторы также будут спокойны, так как все включено: отопление, электричество, горячая вода, интернет, шесть приборов и т. д.

Это не считая бассейна, террасы для барбекю, общественной террасы, городского коттеджа, гостиной на крыше, тренажерного зала и зала для занятий йогой, среди прочего.

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Ольга Успенская

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