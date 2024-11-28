Среди множества предложений комиссия экспертов, назначенная Григорием XIII, выбрала предложение, разработанное калабрийским врачом и математиком Алоизием Лилиусом, уроженца Псикроне – нынешнего Чирò.

Время летит, течёт, сыпется как песок в клепсидре и сквозь пальцы.

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Как его удержать? Как его сосчитать? Удержать невозможно! А вести отсчёт времени нам помогает календарь.

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А вы знали, что создателем нового вступившего в силу в октябре 1582 года Григорианского календаря был калабриец?

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Среди множества предложений комиссия экспертов, назначенная Григорием XIII, выбрала предложение, разработанное калабрийским врачом и математиком Алоизием Лилиусом, уроженца Псикроне – нынешнего Чирò. Кстати, в комиссию входил ещё один сын Калабрии – Винченцо Лауро из Тропеи – астроном, врач, теолог и епископ.

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Гениальный проект календарной реформы Алоизия Лилиуса позволил сохранить весеннее равноденствие в фиксированную и определенную дату – 21 марта, и сделал возможным точное определение даты Пасхи (основная причина, по которой Церковь взяла проект в свои руки).

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Реализованная григорианским календарём модификация была необходима из-за небольшого несовершенства расчетов предыдущего Юлианского календаря (примерно на 11 минут и 14 секунд в год больше), что в долгосрочной перспективе предопредклило бы значительный временной лаг.

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Предложенная Лилиусом реформа предусматривала: во-первых, буквально исключить из календаря дни с 5 по 14 октября 1582 года, чтобы наверстать упущенное время; во-вторых, убрать в некоторые столетия високосный год, за исключением кратных 400, чтобы предотвратить дублирование ошибок в последующие годы.

К сожалению, мало что известно о жизни Алоизиуса Лилиуса из Чиро, одного из величайших калабрийцев всех времен, по расчетам которого Григорий XIII в 1582 году издал булл, согласно которому сегодня отмечается время в большинстве стран мира.

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Мы знаем, что он изучал медицину и астрономию в Неаполе. Он умер, увы, до того как реформа, которую он разработал, была осуществлена.

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В 2012 году в регионе Калабрия был установлен «Календарный день» в память о Луиджи Лилио, который ежегодно приходился на 21 марта – день весеннего солнцестояния.

В 1475 г. папа Сикст IV начал подготовку реформы календаря и исправления пасхалий, для чего в Рим был приглашен выдающийся немецкий астроном и математик Региомонтан. Однако неожиданная смерть ученого вынудила папу отложить осуществление своих планов. В XVI в. вопросами реформирования календаря занимались еще два «вселенских» собора: Латеранский (1512—1517) и Тридентский (1545—1563).

В 1514 г. на Латеранский собор был приглашен польский астроном Николай Коперник. Однако Коперник уклонился от участия в соборе, указав на преждевременность такой реформы, он считал, что к этому времени продолжительность тропического года установлена неточно.

В 1582 г. римский папа Григорий XIII создал специальную комиссию, в состав которой был введен профессор астрономии и математики Игнатий Данти (1536—1586). Комиссия получила задание разработать проект новой календарной системы. Из всех предложенных вариантов был одобрен проект итальянского математика и врача Луиджи Лилио.

Проект Лилио был принят папой Григорием XIII. 24 февраля 1582 г. папа издал специальную буллу («Inter gravissimas…»), согласно которой счет дней был передвинут на 10 суток вперед и день после четверга 4 октября 1582 г. пятницу предписывалось считать не 5, а 15 октября. Таким образом, ошибка была исправлена, и весеннее равноденствие вновь пришлось на 21 марта.

Труднее было решить задачу о введении в календарь такой поправки, которая обеспечивала бы на длительной период совпадение календарной даты весеннего равноденствия с его фактической датой. Для этого необходимо было знать продолжительность тропического года. Согласно астрономическим таблицам, известных под именем «Прусских таблиц», продолжительность года равнялась 365 суткам 5 часам 49 минутам 16 секундам, т. е. была длиннее истинного значения тропического года всего на 30 секунд. Длина же года по юлианскому календарю отличалась от нее на 10 мин. 44 сек. в год, что давало ошибку в сутки за 135 лет, а за 400 лет чуть более трех суток.

Таким образом, было принято решение каждые 400 лет убирать из счета 3 дня. По юлианскому календарю на 400 лет приходится 100 високосных годов, число которых должно быть по новому календарю 97. Поэтому было принято считать простыми те вековые годы юлианского календаря, число сотен в которых не делится на 4. Таким образом, в новом календаре високосными годами являются: 1600, 2000, 2400, 2800 и т. д. 1700, 1800, 1900, 2100 и т. д. годы будут простыми. Новый календарь стал называться григорианским или «новым стилем», и в честь данного события была выпущена специальная медаль.