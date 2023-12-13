Гуляем по Монреалю: Базилика святого Патрика

Базилика святого Патрика – римско-католическая малая базилика в городе Монреаль. Она расположена на бульваре Рене Левека в районе Даунтауна и является одной из самых интересных и популярных достопримечательностей Монреаля.

История этого храма уходит в далекие времена, когда первые англоязычные католики в Монреале посещали службы в церкви Нотр-Дам-де-Бон-Секур. Однако, по мере роста количества верующих, стало необходимо строить новый храм.

Поэтому, храм святого Патрика был заложен в сентябре 1843 года. Основатель церкви – ирландец – посвятил новую церковь святому Патрику, одному из самых чествуемых святых в Ирландии. За годы своего существования церковь стала важным культурным и религиозным центром ирландской общины Монреаля.

В 1989 году церковь святого Патрика получила статус малой базилики по распоряжению папы Иоанна Павла II, а в 1996 году была признана национальным историческим памятником Канады. Базилика святого Патрика является выдающимся примером неоготической архитектуры в Канаде.

Ее длина составляет 71 метр, ширина – 32 метра, а высота церковного шпиля достигает 69 м от земли. Над главным входом в базилику установлена статуя святого Патрика. Интерьер базилики восхищает своей роскошью и элегантностью.

Французская культура и ирландская культура тесно переплетаются в декоре, где французская геральдическая лилия и ирландский трилистник используются в изобилии. Интерьер продуман до мельчайших деталей – огромные колонны из белого дуба облицованы мрамором, есть прекрасные витражи и фрески с изображением библейских сцен и святых.

На первое место можно поставить невероятно красивый главный алтарь, а люстра, украшенная ангелами, просто впечатляет. Базилика также славится своими колоколами, которые хорошо известны жителям Монреаля.

Всего в храме установлено 10 колоколов, самый старый, который известен как “Шарлотта”, датируется 1774 годом и ранее принадлежал старой церкви Нотр-Дам.