В Квебеке самый высокий в Канаде показатель людей в возрасте до 25 лет, у которых диагностирован СДВГ

Хлоя Алари сказала, что всегда подозревала, что у ее дочери Фабьен может быть СДВГ. Она могла распознать признаки, поскольку в детстве у нее был диагностирован синдром дефицита внимания.

Поначалу с этим можно было справиться, но, по ее словам, с поведением Фабьен стало сложнее справляться, когда она достигла половой зрелости.

“Это дошло до того, что она не могла вести нормальный распорядок дня. Это действительно было ненормально. И это не были обычные мелочи. Это был миллион мелких накопившихся мелочей”, – сказала она.

У синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) много симптомов. Они варьируются от неспособности сосредоточиться и забывчивости до импульсивного поведения и эмоциональных всплесков. Это нарушение развития нервной системы влияет на функционирование организма и со временем развивается.

“На самом деле мы просто не хотели, чтобы когда она пошла в старшую школу, это продолжалось и становилось все хуже и хуже”, – сказала Алари.

Но поставить диагноз ее дочери было совсем не просто. Алари сказала, что в Лаурентидах, где живет семья, длинные очереди на обследование, финансируемое государством, и пройти обследование на английском языке практически невозможно.

Они решили пойти частным путем и оплатили несколько сеансов с психолого-педагогом, но этот человек ушел на другую работу до того, как был поставлен диагноз. В конце концов, Алари сказала, что их семейный врач ознакомился с делом и прописал лекарство от СДВГ Concerta.

13-летняя Фабьен сказала, что лекарство помогло ей.

“Я была немного не в себе. Я не могла сосредоточиться на чем-то одном за раз. И я чувствую, что когда я принимаю лекарства или таблетки, это помогает мне выполнять поставленную задачу”, – сказала она.

Доктор Мартин Жиньяк, председатель Канадского альянса по борьбе с СДВГ, сказал, что постановка правильного диагноза в раннем возрасте имеет решающее значение, и без лечения СДВГ может усугубиться.

“Вот почему так важно осознавать, когда это происходит, потому что СДВГ поддается лечению. И если вы начнете лечить его на ранней стадии, вы сможете предотвратить негативные последствия. Вы можете снизить риск депрессии. Вы можете оказать положительное влияние на риск суицидального поведения. Вы можете снизить риск несчастных случаев”, – сказал он.

По данным министерства здравоохранения провинции, в Квебеке самый высокий в стране показатель людей в возрасте до 25 лет с диагнозом СДВГ. Исследование, опубликованное в La Presse, показало, что некоторые частные клиники предлагают диагностику СДВГ всего за 60 минут.

Доктор Жиньяк сказал, что есть разные специалисты, которые могут поставить людям диагноз, но необходимо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы убедиться, что у пациента действительно СДВГ, а не другое расстройство.

В Квебекском колледже врачей сообщили, что на протяжении многих лет они прилагали усилия, чтобы напоминать своим врачам о важности тщательного проведения обследований и уделения времени, необходимого для постановки диагноза. В нем добавлено, что в ходе своих проверок колледж уделяет особое внимание назначению психостимуляторов.

Элари сказала, что, хотя лекарства помогли ее дочери в учебе, волшебной таблетки, которая помогла бы справиться с проблемами, связанными с СДВГ, не существует. Она сказала, что ее дочь смогла придерживаться режима дня, и ее оценки улучшились.

Она также занимается спортом и занимается волонтерством. Алари добавила, что важно то, что если у нее возникнут проблемы, она может поговорить об этом со своей семьей и учителями.

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