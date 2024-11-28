Мэр Монреаля заявила, что пятничные пропалестинские протесты были подхвачены “вандалами”

Мэр Монреаля Валери Плант заявила журналистам на пресс-конференции, что, по ее мнению, пропалестинские и антинатовские протесты, которые прошли в пятницу, были подхвачены “профессиональными вандалами”.

Мэр Монреаля Валери Плант заявила журналистам на пресс-конференции, что, по ее мнению, пропалестинские и антинатовские протесты, которые прошли в пятницу, были подхвачены “профессиональными вандалами”.

Она сказала, что в Монреале “агитаторы”, известные как “Черный блок”, часто появляются на акциях протеста в городе, совершают акты вандализма и бьют витрины, и полиция к этому приыкла. Протестующие разбили окна во Дворце конгрессов, где все выходные проходили встречи официальных лиц НАТО.

“Сама акция протеста была направлена на то, чтобы выразить обеспокоенность тем, что происходит в Палестине, и вандалы захватили власть над протестующими”, – сказал Плант.

“Они используют повод, чтобы нарушать порядок и подвергать риску безопасность людей. Протест – это признак здоровой демократии, но вандалы думают только о себе, а не о причине или последствиях, которые это будет иметь для всех остальных”, – добавила она. Пятничная акция протеста была организована группами “Освобождение Палестины” и “Конвергенция антикапиталистической борьбы” (CLAC), которые заявили, что они выступают против “соучастия НАТО в израильских вооруженных силах, в то время как они проводят геноцид в Газе, военные преступления в Ливане, Сирии”, и что “это приводит к усилению незаконной оккупации палестинских территорий”.

Репортажи журналистов TVA показывают, что один из двух автомобилей, которые были подожжены во время акции протеста, возможно, был поврежден баллончиком со слезоточивым газом. Представитель полиции Монреаля Вероник Дюбук заявила, что не может подтвердить, был ли пожар устроен полицией или протестующими, и расследование продолжается.

Полиция арестовала 22-летнюю женщину за препятствование работе полиции и нападение на сотрудника полиции, а также двух мужчин, 22 и 28 лет, за препятствование работе полиции. Все трое были освобождены и предстанут перед судом позднее.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что произойдет с арестованными протестующими, Плант сказала, что правовая система готова справиться с этим, и в ближайшие дни, вероятно, будет больше арестов. Она уточнила, что больше нет правил, запрещающих закрывать лицо на акциях протеста, поскольку этот закон был отменен в суде.

На вопрос журналиста, считает ли она, что пятничные протесты были антисемитскими, она ответила “нет”.

Плант осудила действия одной женщины, которая была снята на видео с антисемитскими жестами и комментариями, полными ненависти, во время акции протеста в прошлый четверг, и сказала, что Second Cup приняла правильное решение, исключив ее из франшизы.

“Антисемитизм и исламофобия абсолютно неприемлемы”, – сказала она. “Мы должны защищать обе стороны”.

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