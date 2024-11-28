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Новости После перехода на зимнее время, в Квебеке пострадало больше людей в ДТП

После перехода на зимнее время, в Квебеке пострадало больше людей в ДТП

Виктория Христова Ноя 28, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи После перехода на зимнее время, в Квебеке пострадало больше людей в ДТП отключены 1 Просмотров

Новые данные от совета по автострахованию Квебека показывают, что количество вечерних дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов, резко возрастает в течение 30 дней после перехода на зимнее время, когда солнце садится раньше.

 

Эти данные поступают в связи с тем, что в провинции проводятся консультации о возможности отказа от практики перевода часов на один час вперед весной и обратно осенью, которая практикуется дважды в год.

В период с 2019 по 2023 год среднее число дорожно-транспортных происшествий, приводящих к травмам, по всей провинции в период с 17:00 до 20:00 увеличилось более чем на 25% за недели, прошедшие после осеннего изменения времени, а количество столкновений увеличилось с 287 до 359.

Весеннее изменение времени имело противоположный эффект: количество аварий в течение дня сократилось почти на 24% в течение 30 дней после перевода часов вперед и более позднего захода солнца.

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в вечерние часы увеличилось на 78% после перехода на осеннее время и сократилось на 44% после перехода на летнее время весной.

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