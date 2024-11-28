Девочки-подростки ведут себя более рискованно, чем мальчики: исследование в Квебеке

Все меньше молодых людей в средней школе употребляют алкоголь, сладкие напитки и нездоровую пищу, но не все их привычки улучшаются.

Многие из них также ведут малоподвижный образ жизни, принимают меры по изменению своего веса и не завтракают перед походом в школу.

Таковы лишь некоторые из результатов исследования квебекской статистики за 2022-2023 годы, проведенного институтом статистики Квебека (ISQ). В ходе опроса было опрошено 70 825 молодых людей в 483 государственных и частных средних школах с преподаванием на французском и английском языках по всему Квебеку.

Результаты, опубликованные в понедельник, показывают, что доля студентов, употреблявших алкоголь за 12 месяцев, предшествовавших опросу, снизилась с 60% в 2010-2011 годах до 47% в 2022-2023 годах. Доля студентов, которые злоупотребляли алкоголем, также имела тенденцию к снижению. За те же периоды времени эта доля снизилась на 12 процентных пунктов.

“Из данных за 2022-2023 годы следует, что девочки чаще, чем мальчики, склонны к рискованному поведению. Девочки чаще, чем мальчики, употребляют алкоголь или злоупотребляют им чрезмерно, и больше девочек, чем мальчиков, употребляют каннабис. Мы впервые наблюдаем такую разницу между двумя полами”, – заявила представитель ISQ и исследователь Флоренс Кону.

В целом доля молодых людей, употреблявших каннабис, сократилась с 25 процентов в 2010-2011 годах до 16 процентов в ходе обследования 2022-2023 годов. За те же периоды доля студентов, которые курили сигареты, снизилась с 11 до 2,3%.

В настоящее время студенты все чаще обращаются к вейпингу.

Данные показывают, что доля молодых людей, которые употребляли электронные сигареты в течение 30 дней, предшествовавших опросу, выросла с 11 процентов в 2016-2017 годах до 16 процентов в 2022-2023 годах (данные по этому показателю за 2010-2011 годы отсутствуют).

Опрос ISQ также показал, что доля учащихся средних школ, которые ежедневно употребляют сладкие напитки, снизилась. Шесть лет назад почти каждый четвертый ученик употреблял по крайней мере один подслащенный напиток в день, тогда как сегодня это примерно каждый пятый.

Молодые люди, похоже, стали пить больше воды, чем раньше. В период с 2016 по 2017 год и по самым последним данным доля учащихся, выпивавших не менее четырех стаканов воды в день, выросла на четыре процентных пункта и составила 46 процентов.

Однако учащиеся средних школ сообщают, что едят меньше фруктов и овощей. Четверть опрошенных молодых людей заявили, что съедают пять и более порций фруктов и овощей ежедневно, по сравнению с 31 процентом в 2010-2011 годах.

Также, по-видимому, они стали меньше есть в закусочных: 37% опрошенных заявили, что хотя бы раз в неделю ели нездоровую пищу из ресторана на обед в школе.

В 2010-2011 годах этот показатель составлял 46%.

Все больше подростков приходят в школу голодными. Почти 26 процентов мальчиков не едят утром (21 процент).

Кроме того, 65% учащихся средних школ принимают меры для изменения или поддержания своего веса; 24% пытаются похудеть; 15% пытаются набрать вес; 25% хотят поддерживать свой вес или контролировать его.

Девочки чаще, чем мальчики, пытаются похудеть или контролировать свой вес. Противоположная ситуация наблюдается у мальчиков, которые, скорее всего, пытаются набрать вес.

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