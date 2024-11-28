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Экономика Недвижимость Понизят ли банки проценты под ипотеку в 2025 году?

Понизят ли банки проценты под ипотеку в 2025 году?

Olga Ouspenski Ноя 28, 2024 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Понизят ли банки проценты под ипотеку в 2025 году? отключены 1 Просмотров

Многие канадцы надеются получить  праздничный подарок в этом году в виде очередного снижения ставки Банком Канады (BoC). Банк Канады объявит следующую ставку 11 декабря.
Банк Канады снизил ставку кредитования на 50 базисных пунктов в октябре, что стало самым большим снижением с марта 2020 года.
Экономист TD Марк Эрколао сказал, что он и его коллеги прогнозируют, что Банк Канады снизит свою кредитную ставку на 25 базисных пунктов, снизив ее с текущих 3,75% до 3,50%.
Объявление Банка Канады от 11 декабря является последним в этом году.
На 2025 год запланировано восемь объявлений о ставках, первое из которых состоится 29 января. Марк Эрколао и его коллеги из TD Economics считают, что в новом году будет больше снижений ставок.
«Мы ожидаем сокращения в общей сложности на 150 базисных пунктов, в результате чего текущая ставка кредитования Банка Канады с 3,75% снизится до 2,25% к концу следующего года», — сказал экономист банка TD.
 Банки спрогнозировали свое впечатление о том, где, по их мнению, мы будем в следующем году. На этом графике мы видим предполагаемое поквартальное снижение ставок кредитования пяти крупнейших банков Канады в 2025 году:

 

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