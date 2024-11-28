Понизят ли банки проценты под ипотеку в 2025 году?

Многие канадцы надеются получить праздничный подарок в этом году в виде очередного снижения ставки Банком Канады (BoC). Банк Канады объявит следующую ставку 11 декабря.

Банк Канады снизил ставку кредитования на 50 базисных пунктов в октябре, что стало самым большим снижением с марта 2020 года.

Экономист TD Марк Эрколао сказал, что он и его коллеги прогнозируют, что Банк Канады снизит свою кредитную ставку на 25 базисных пунктов, снизив ее с текущих 3,75% до 3,50%.

Объявление Банка Канады от 11 декабря является последним в этом году. На 2025 год запланировано восемь объявлений о ставках, первое из которых состоится 29 января. Марк Эрколао и его коллеги из TD Economics считают, что в новом году будет больше снижений ставок. «Мы ожидаем сокращения в общей сложности на 150 базисных пунктов, в результате чего текущая ставка кредитования Банка Канады с 3,75% снизится до 2,25% к концу следующего года», — сказал экономист банка TD.

Банки спрогнозировали свое впечатление о том, где, по их мнению, мы будем в следующем году. На этом графике мы видим предполагаемое поквартальное снижение ставок кредитования пяти крупнейших банков Канады в 2025 году:

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