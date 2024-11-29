С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

День отказа от покупок (англ. Buy Nothing Day) в Северной Америке отмечают в первую пятницу после американского Дня благодарения (а в Европе на следующий день — в субботу), то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру.

Святой апостол и евангелист Матфей принадлежит к числу 12-ти апостолов. В Священном Писании он также называется Левием (Лк. 5, 27). Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским мытарем, то есть сборщиком податей. Несмотря на строгий пост, в этот день крестьяне любили ходить друг другу в гости. Стол, конечно, был постным, но скромность угощения компенсировалась душевными разговорами. «Худ Матвей, коли не попотчевал гостей», — говорили люди.

Испанский футбольный клуб «Барселона» (Futbol Club Barcelona, известный также как «Барса») – каталонский футбольный клуб из одноименного города, одна из лучших футбольных команд Испании и мира. Клуб был основан 29 ноября 1899 года группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером.

29 ноября 1945 года Учредительная Скупщина приняла Декларацию, согласно которой на территории Югославии происходила окончательная ликвидация монархии и провозглашалась Федеративная Народная Республика Югославия, которая позднее по конституции 1963 года получила название — Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Она просуществовала до 1992 года, а затем разделилась на шесть независимых стран и одно частично признанное государство.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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