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Новости Около 10 млн посылок не пришли к адресатам из-за забастовки почтальонов в Канаде

Около 10 млн посылок не пришли к адресатам из-за забастовки почтальонов в Канаде

Степан Артемьевский Ноя 29, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Около 10 млн посылок не пришли к адресатам из-за забастовки почтальонов в Канаде отключены 1 Просмотров

В Канаде около 10 миллионов посылок не были доставлены получателям из-за начавшейся 11 дней назад забастовки почтальонов.

 

«Эта цифра продолжит увеличиваться, пока забастовка не завершится. Последствия ощущаются по всей стране», – отмечается в сообщении.

Люди, пострадавшие от действия почтальонов, активно ищут пути получения своих посылок. Наиболее ощутимые последствия этого протеста заметны в малом бизнесе, а также среди благотворительных организаций и удаленных сообществ.

Работникам почтовых отделений предложили повышение зарплаты на 11,5% в течение четырех лет и дополнительный оплачиваемый отпуск, однако это их не удовлетворило.

Канадский профсоюз почтовых работников (CUPW) настаивает на увеличении выплат на 24% за аналогичный срок. Также профсоюз требует, чтобы штатные работники осуществляли доставки по выходным, в то время как компания предложила увеличить число сотрудников с частичной занятостью.

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