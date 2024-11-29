Около 10 млн посылок не пришли к адресатам из-за забастовки почтальонов в Канаде

«Эта цифра продолжит увеличиваться, пока забастовка не завершится. Последствия ощущаются по всей стране», – отмечается в сообщении.
Люди, пострадавшие от действия почтальонов, активно ищут пути получения своих посылок. Наиболее ощутимые последствия этого протеста заметны в малом бизнесе, а также среди благотворительных организаций и удаленных сообществ.
Работникам почтовых отделений предложили повышение зарплаты на 11,5% в течение четырех лет и дополнительный оплачиваемый отпуск, однако это их не удовлетворило.
Канадский профсоюз почтовых работников (CUPW) настаивает на увеличении выплат на 24% за аналогичный срок. Также профсоюз требует, чтобы штатные работники осуществляли доставки по выходным, в то время как компания предложила увеличить число сотрудников с частичной занятостью.
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