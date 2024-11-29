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Новости Канада планирует увеличить свои оборонные расходы в период президентства Дональда Трампа

Канада планирует увеличить свои оборонные расходы в период президентства Дональда Трампа

Виктория Христова Ноя 29, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада планирует увеличить свои оборонные расходы в период президентства Дональда Трампа отключены 1 Просмотров

Канадские власти намерены повысить военные расходы, чтобы быстрее достичь уровня, соответствующего стандартам НАТО, в сотрудничестве с вновь избранной администрацией США под руководством Дональда Трампа.

 

 

Об этом 25 ноября сообщил министр национальной обороны Канады Уильям Блэр на конференции в Канадском институте международных отношений в Оттаве.

В интервью телеканалу CTV министр заявил о готовности сотрудничать с новой американской администрацией и военно-промышленным комплексом, чтобы ассортимент оборонных расходов соответствовал критерию НАТО в размере 2% от ВВП до 2032 года, так как такая задержка является неприемлемой.

Ранее, 22 ноября, Канадское правительство подтвердило отправку систем противовоздушной обороны NASAMS в Украину. Блэр добавил, что увеличение оборонных расходов и помощь Украине очень важны, но для этого нужно обеспечить «достойную отдачу» от инвестиций.

18 ноября премьер-министр Канады Джастин Трюдо высказал мнение о необходимости убеждения союзников на саммите G20 в вопросе предоставления Украине полного членства в НАТО.

6 ноября Трюдо провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с победой и обсудив двусторонние отношения.

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