Последний шанс в порту Монреаля для сторон, если они хотят договориться

[/В порту Монреаля предпринимается последняя попытка достичь урегулирования, поскольку профсоюз из 1200 портовых грузчиков и Ассоциация морских работодателей решили прибегнуть к консенсусному посредничеству.box]

Федеральный министр труда Стивен Маккиннон призвал к обязательному арбитражному разбирательству, чтобы положить конец трудовому спору.

Спор был связан с локаутом работодателя, частичной забастовкой 320 грузчиков на двух терминалах Termont и отказом грузчиков работать сверхурочно.

14 ноября Канадский совет по промышленным отношениям (CIRB) постановил, что у него нет полномочий отказывать в выполнении указаний министра. Это право принадлежит Федеральному суду. Поэтому он распорядился возобновить работу порта в соответствии с указаниями министра. Он также продлил срок действия коллективного договора, который истек 31 декабря 2023 года.

С тех пор работа в порту Монреаль – крупнейшем порту на востоке Канады – действительно возобновилась.

Решение CIRB также показало, что на слушаниях 14 ноября профсоюз в последней отчаянной попытке достичь соглашения, а не навязывать ему коллективный договор, попросил о проведении периода посредничества между сторонами.

“В качестве альтернативы профсоюз потребовал назначить период посредничества до обязательного арбитражного разбирательства, чтобы помочь сторонам достичь консенсусного урегулирования всего или части коллективного соглашения”, – сообщили в CIRB.

CIRB удовлетворил этот запрос Канадского союза государственных служащих (CUPE), связанного с QFL, заявив, что “Правление считает, что оно может удовлетворить этот запрос, соблюдая при этом директиву министерства”.

В связи с этим стороны проведут медиацию по обоюдному согласию в течение 90 дней, в течение которых они будут воздерживаться от каких-либо публичных заявлений, чтобы не подорвать этот процесс, который является последним шансом.

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