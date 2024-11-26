Политолог Ксорба предложил Канаде вступить в БРИКС для защиты от Трампа

Политолог Эмерсон Ксорба предложил Канаде рассмотреть возможность вступления в БРИКС как защиту от потенциального возвращения Дональда Трампа к власти.

Согласно информации из уважаемого издания The Globe And Mail, эксперт по международным отношениям проанализировал экономические угрозы для Канады, которые могут возникнуть в случае прихода новый администрации США с протекционистскими мерами.

Аналитики Toronto-Dominion Bank предсказывают снижение ВВП Канады на 2% в таком случае.

«Канаде необходимо немедленно разнообразить свои торговые связи и возвратиться к роли международного посредника.

Статус наблюдателя в БРИКС открыл бы новые горизонты для стратегического сотрудничества Запада с Глобальным Востоком», — отмечает Ксорба.

На данный момент более 46% мирового населения представлено в БРИКС, в то время как G7 обеспечивает менее 10%.

Ожидается, что к 2027 году БРИКС займет 37,6% глобального ВВП, значительно опередив «большую семерку», которая составит 28,2%.

Эксперт акцентирует внимание на том, что непосредственное сотрудничество с БРИКС может помочь Канаде уменьшить зависимость от США, привлечь новые инвестиции и укрепить свои геополитические позиции в многополярном мире.

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