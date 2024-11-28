Рассмотрение дел в жилищном суде Квебека затягивается, и на это могут уйти годы

Жилищный суд Квебека (TAL) часто является последней инстанцией для арендаторов и домовладельцев, пытающихся решить проблему.

В наши дни обращение к судье может оказаться сложной задачей. Адвокат Мануэль Джонсон говорит, что дела, которые находятся в стадии рассмотрения, могут лежать годы. Да, их рассмотрение существенно затягивается.

“У меня есть дела, которые тянутся годами”, – сказал Джонсон. “Я только что закончил одно из них, начатое в 2019 году. Мы получили решение суда в 2024 году”.

Объединение комитетов и ассоциаций жителей Квебека (RCLALQ), представляющее жилищные комитеты провинции, хочет добиться улучшений. Они говорят, что некоторым случаям не придается приоритетного значения, и рассмотрение таких дел, как, например, в случае с домом, который нуждается в ремонте, может быть затруднено. “Многих арендаторов обескураживают все процедуры, в том числе и их сложность”, – сказал представитель RCLALQ Седрик Дюссо.

Он сказал, что записаться на прием в TAL становится все труднее.

В заявлении TAL говорится, что в 2023-2024 годах количество запросов на открытие файла было самым высоким с 1990-1991 годов.

Среднее время ожидания встречи с судьей в этом году по поводу неоплаченной арендной платы или чрезвычайных обстоятельств составило менее двух месяцев.

По другим делам, таким как установление размера арендной платы, оно составило более шести месяцев.

“Одна из главных проблем заключается в нехватке судей. Персонала тоже не хватает”, – сказал Джонсон.

В заявлении министра жилищного строительства Квебека говорится, что провинция продолжит попытки улучшить жилищное положение.

“В экономическом обзоре мы объявили о выделении 6,2 миллионов долларов, которые будут направлены на улучшение информационных услуг. Кроме того, омбудсмену Квебека был направлен план действий с целью улучшения телефонной информационной службы TAL”, – говорится в сообщении.

Ассоциация арендодателей Квебека заявила, что владельцам недвижимости так же сложно ориентироваться в TAL.

Президент Мартин Мессье сказал, что некоторые дела могут затянуться, например, выселение проблемного арендатора. Он говорит, что в этом случае арендодателю необходимо разобраться с этим делом и сделать так, чтобы другие арендаторы были довольны.

RCLALQ объявила неделю повышения осведомленности о задержках TAL и планирует провести акцию протеста по этому поводу в Монреале в ближайшее время.

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