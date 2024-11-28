Судебный процесс над угонщиком автомобилей начинается в Монреале

Начинается судебный процесс над мужчиной из Квебека, который предположительно угнал автомобиль, что привело к полицейской погоне и двум травмам.

21-летний мужчина обвиняется в угоне автомобиля и бегстве от полиции, что привело к погоне, которая навсегда изменила жизни двух пожилых людей, которые были сбиты.

Парвенски Домингу предположительно угнал Toyota Highlander ранним утром 17 июля 2023 года. В результате двое мужчин в возрасте около 60 лет получили серьезные травмы.

“Мы говорим о том, что пенсионные планы рухнули, а жизнь изменилась навсегда”, – заявила прокурор Стефани Телье на открытии судебного заседания по делу Домингу в понедельник.

Она добавила, что одному из них потребовалась серьезная операция. Другой проходит реабилитацию из-за болей в спине.

Доминик предстал перед судом в наручниках за плексигласовой перегородкой. Он не признал себя виновным по обвинению в угоне автомобиля, опасном вождении и создании препятствий.

Домингу и двое его сообщников, предположительно, припарковали украденный автомобиль у World Gym в Розмере, а затем сели в белый Audi.

Свидетельница рассказала суду, что увидела подозрительных мужчин и вызвала полицию.

Полиция сообщает, что полицейские приблизились к Audi с включенными сиренами и мигалками, но машина внезапно набрала скорость и сбила жертв.

Домингу не был за рулем, когда началась погоня.

Его адвокат Франсуа Готье утверждает, что он в ней не участвовал.

“Мой клиент не принимал участия ни в сокрытии от полицейских, ни в нанесении травм двум жертвам”, – добавил Готье.

За рулем был Райан Эйбен.

В понедельник он дал показания о том, что Домингу подстрекал его к бегству с заднего сиденья.

По версии обвинения, Домингу сделал это, чтобы спастись от уголовных последствий в случае вынесения обвинительного приговора.

“Мы говорим здесь о показательных приговорах, потому что, очевидно, хотим отговорить других молодых людей, оказавшихся в аналогичных обстоятельствах, от побега от полиции”, – добавил Телье. “Это ставит под угрозу безопасность всех, включая их самих”.

Судебный процесс продолжается на этой неделе.

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