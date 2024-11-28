С Добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний день. Но в нем тоже можно найти много приятного и полезного. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день сострадания (World Compassion Day, WCD), или Всемирный день милосердия, отмечается в мире ежегодно 28 ноября. Инициатором учреждения этого гуманного праздника выступил индийский поэт, журналист и общественный деятель — Притиш Нанди (Pritish Nandy).

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник — День благодарения (англ. Thanksgiving Day). Это один из самых популярных праздников в стране.

В этот день отмечается память трех христианских мучеников — Гурия, Самона и Авива, живших в 3-4 веках. Смотрели на приметы погоды. Говорили, что если на Гурия ляжет снег, то пролежит до половодья. С этого дня начинается 40-дневный Рождественский пост, именуемый также Филипповым.

Чудов монастырь — один из самых древних московских монастырей, освященный во имя праздника Чуда св. Архистратига Михаила в Хонех. Находился в восточной части Кремля на Ивановской площади – теперь на его месте мостовая перед Успенской звонницей и правительственное здание рядом с Сенатом. Был основан святителем Алексием, митрополитом Московским 28 ноября 1365 года.

28 ноября 1943 года в Тегеране состоялось открытие конференции, в которой приняли участие руководители трех стран – СССР, США и Великобритании – Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль. Это была первая конференция «Большой Тройки» за время Второй мировой войны, цель которой было — разработать окончательную стратегию борьбы против гитлеровской Германии и её союзников.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся настоящей осенью, ветреной, дождливой, иногда пасмурной, которая постепенно уступит свои права матушке-зиме! Как приятны сейчас кленовые ковры под ногами! Как здорово вдыхать свежий, уже слегка морозный воздух!

Одевайтесь теплее! Не болейте! Уже совсем скоро начнется календарная зима! А там и до праздников – рукой подать!

С добрым утром, Монреаль! С добрым ноябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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