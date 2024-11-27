А в вашем доме есть газ радон?

Что такое радон? Радон – радиоактивный газ без запаха, цвета и вкуса. Он возникает в результате распада урана, присутствующего в отложениях (почве), камнях и воде.

Когда радон выбрасывается в атмосферу, он представляет минимальный риск для здоровья человека. Если радон накапливается внутри дома, это может представлять серьезную угрозу для здоровья. Радон встречается по всей Канаде, но его концентрации различаются в зависимости от состава коренных пород или отложений.

Опасен ли радон для человека? При вдыхании частицы радона остаются в легочной ткани, где начинают распадаться. При распаде частиц радона они испускают радиационное излучение, которое может повредить клетки легочной ткани. Со временем повреждение клеток может привести к развитию рака легких. Радон является основной причиной рака легких среди некурящих и ежегодно уносит жизни более 3000 человек в Канаде. Как радон попадает в дом?

Радон может проникать через щели в фундаменте или в плитах перекрытия. Он также может проникнуть через другие отверстия, в том числе: неотделанные полы (глина); строительные швы; пространства вокруг соединительных труб; трапы в полу; выгребные ямы; пустоты внутри стен.

Очень важно регулярно проветривать basement/ sous-sol, особенно если там находится офис или спальня и члены семьи проводят там много времени.

Может ли радон представлять опасность в новых домах? Хотя некоторые новые дома построены с элементами, устойчивыми к радону, это не гарантирует низкий уровень радона в помещении. Рекомендуется выполнить проверку, чтобы убедиться в его отсутствии. Удивительно видеть, насколько сильно различаются концентрации радона в разных домах; даже соседние дома иногда могут иметь совершенно разную концентрацию. По этой причине Министерство здравоохранения Канады предлагает проводить тест в каждом доме, независимо от года постройки.

Как проверить присутствует ли радон в вашем доме?

Измерение радона просто и недорого. Домовладельцам доступны два варианта измерения радона в доме: первый — приобрести комплект для измерения радона в лаборатории за 40дол, а другой — воспользоваться услугами сертифицированного специалиста по измерению радона. Во многих случаях систему снижения радона можно установить менее чем за день, что может снизить концентрацию радона более чем на 90%. В 2024 году мои клиенты заплатили 2тыс долларов за такую установку.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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