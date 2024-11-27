Second Cup закрывает франшизу в Монреале из-за скандального инцидента

Second Cup Café закрыло два своих франчайзинговых заведения в Монреале из-за обвинений в оскорбительных высказываниях и жестах, сделанных в видеоролике, который был широко распространен в Интернете во время пропалестинской акции протеста в четверг.

Эти заведения находятся в Еврейской больнице общего профиля.

В заявлении, опубликованном в своих аккаунтах в социальных сетях, сеть кофеен заявила, что такие действия нарушают их соглашение и ценности компании – инклюзивность и сообщество.

“Second Cup не терпит разжигания ненависти. По согласованию с больницей мы закрыли кафе и расторгаем с ними франчайзинговое соглашение”, – заявили в компании.

На кадрах видно, как женщина в куфии, черных очках и медицинской маске скандирует “окончательное решение уже близко”.

На видео также видно, как та же женщина отдает нацистское приветствие во время акции протеста.

Питер Маммас, президент Foodtastic, материнской компании Second Cup, рассказал, что они узнали о видео в субботу днем.

Маммас сказал, что несколько сотрудников опознали женщину на видео как Май Абдулхади, владелицу кафе Second Cup при больнице.

“Сразу после того, как я узнал об этом, я позвонил президенту больницы, и у нас состоялся разговор, и мы заверили их, что поступим правильно, и именно это мы и сделали”, – сказала Маммас.

В заявлении Западно-Центральная больница Монреаля, которая курирует Еврейскую больницу общего профиля, заявила, что поддерживает решение Second Cup расторгнуть франчайзинговое соглашение.

“Мы полностью поддерживаем решение Second Cup предпринять быстрые и решительные действия в этом вопросе”, – отмечается в сообщении.

Далее в заявлении говорится, что организация глубоко привержена развитию культуры инклюзивности и решительно выступает против антисемитизма и всех форм дискриминации и разжигания ненависти.

В воскресенье днем Second Cup заявила, что сохранит персонал и продолжит выплачивать ему зарплату до тех пор, пока в кафе в Еврейской больнице общего профиля не будет назначено новое руководство.

Сотни протестующих собрались у университета Конкордия в четверг после того, как почти 85 000 студентов по всему Квебеку проголосовали за двухдневную “забастовку” с требованием, чтобы их учебные заведения закрыли компании, которые, как они утверждают, имеют связи с Израилем и производителями оружия, и призвали к прекращению осады Газы.

В пятницу трое протестующих были арестованы после того, как антинатовская акция протеста переросла в насилие, когда были разбиты окна и подожжены автомобили.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.